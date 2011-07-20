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На участие в VI Международном конгрессе рыбаков подано более 300 заявок
Более 300 представителей рыбной отрасли из разных стран мира подтвердили свое участие в VI Международном конгрессе рыбаков, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.
Среди участников - представители Великобритании, Испании, Германии, Норвегии, США, Японии, КНДР и других стран.
Как сообщили в управлении рыбного хозяйства Приморского края, работа по приему и отбору участников будет продолжаться до конца лета. В настоящий момент утверждена предварительная программа конгресса. В этом году главной темой форума станет «Модернизация рыболовства: цели, условия, движущие силы». В числе мероприятий - торжественное открытие, пленарное заседание, работа презентационной площадки, «круглые столы».
В рамках «круглых столов» будут обсуждаться продовольственная безопасность, экологические и правовые основы ответственного рыболовства. Также участники конгресса рассмотрят инновации и инвестиционную привлекательность рыбной отрасли, вопросы сертификации, развития аквакультуры, совершенствования нормативно-правовой базы рыболовства, обновления флота рыбной промышленности.
Напомним, что Международный конгресс рыбаков проходит в Приморье ежегодно. В нем принимают участие около 600 представителей более чем из 15 стран мира.
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