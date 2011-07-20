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На строителей объектов саммита АТЭС еженедельно заводят протоколы
Административные комиссии накладывают штрафы на строительные компании за несоблюдение санитарных норм.
На "Тихоокеанскую мостостроительную компанию" за неудовлетворительное санитарное содержание строительной площадки в районе площади Окатовой и загрязнение прилегающих улиц сотрудниками административно-территориального управления Первомайского района составлено три протокола за прошедшую неделю.
Как отметили в административно-территориальном управлении Первомайского района, протоколы составлены на юридическое лицо, размер штрафа будет определён на очередном еженедельном заседании административной комиссии.
Напомним, что ежедневно на санитарной очистке краевого центра работают более 100 единиц спецтехники - пылесосы, трактора-щётки, поливомоечные машины. Тротуары, остановочные карманы, лестницы и склоны приводят в порядок более 500 рабочих МУПВ "Дороги Владивостока". Ежесуточно с территории города вывозится около 13 самосвалов мусора. Комиссии административно-территориальных управлений районов Владивостока ежедневно проверяют санитарное состояние городских улиц, особое внимание уделяя строительным площадкам.
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