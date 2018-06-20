Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток

Компания работает в штатном режиме, будет оспаривать решение суда

Тверской суд Москвы наложил арест на банковские счета ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) в рамках уголовного дела в отношении владельца группа «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА и его брата Магомеда МАГОМЕДОВА, сообщает деловая газета «Золотой Рог». В пресс-службе стивидора заверили, что порт работает в штатном режиме. Подход флота, обработка судов и вагонов выполняются в строгом соответствии с расписанием.

«Мы (ВМТП) не видим оснований для такого решения, ВМТП не причастен ни к каким правонарушениям, которые могут повлечь за собой подобные меры. Мы будем оспаривать данное решение суда в установленном законом порядке», - пояснили в пресс-службе.

На прошлой неделе в рамках уголовного дела в отношении братьев Магомедовых Преображенский суд Москвы санкционировал арест акций входящих в группу «Сумма» ЗАО «Портовый флот» и ПАО «Дальневосточное морское пароходство». В общей сложности санкции коснулись 13 различных компаний, в том числе региональных, собственником которых, как считает следствие, является группа «Сумма». Постановление было оспорено, однако впоследствии представители компаний отозвали апелляционные жалобы.

Братья Магомедовы, а также бывший гендиректор входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артур МАКСИДОВ были арестованы с санкции Тверского суда Москвы 31 марта. Фигурантам предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ). По версии следствия, бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму около 2,5 млрд рублей.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»

«Владивостокский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток, входит в транспортную группу FESCO. Ежегодная пропускная способность порта достигает 3,9 млн тонн генеральных грузов и нефтепродуктов, 150 тыс. единиц автомобилей и колесной техники и свыше 600 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). В настоящее время через ВМТП проходят 15 регулярных международных и каботажных линий, соединяющих Владивосток с восьмью странами мира, а также регионами Дальнего Востока России. В настоящее время 65,8275% акций ПАО «ВМТП» принадлежат ООО «М-Порт» (Москва), которое, в свою очередь, на 50% принадлежит ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания FESCO). Еще 28,458% владеет ООО «Национальная контейнерная компания» (Москва).

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.