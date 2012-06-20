В аэропорту Владивостока в тестовом режиме обслужен первый транзитный рейс

ВЛАДИВОСТОК, 20 июня, ZRPRESS. Сегодня, 20 июня, в терминале А международного аэропорта Владивосток принят и обслужен в тестовом режиме транзитный рейс № 3509 авиакомпании S7 Airlines (Сибирь), следовавший по маршруту Новосибирск-Владивосток-Южно-Сахалинск. Самолет прибыл в 10:17 местного времени, отправился - в 11: 40. Тестовый прием прошел успешно.

В числе положительных итогов теста - сокращение времени обслуживания воздушного судна почти на час, что стало возможным благодаря использованию телескопических трапов и новой багажной системы.

- В отличие от первого тестового рейса, который мы принимали 1 июня, сегодняшний рейс был гораздо сложнее в организации: нашей задачей было опробование всех систем, оборудования и технологий, задействованных в полном цикле обслуживания воздушного судна и пассажиров, - сказал генеральный директор ОАО «МАВ» Максим Четвериков.

В ходе теста проверена работа систем безопасности, регистрации, сортировки и досмотра багажа, автотранспортного сообщения между Владивостоком, Артемом и новым аэропортом.



Общая загрузка воздушного судна на вылет составила 103 пассажира, из них - 52 из Владивостока, 51 - транзитные пассажиры.

- Аэропорт очень понравился! Просторно, светло! Удачно спроектирована стерильная зона: во всю ее длину - огромный витраж с видом на аэродром. Интересно ожидать вылета, наблюдая взлеты и посадки самолетов. Я даже сделала несколько снимков - покажу родным на Сахалине, - прокомментировала Оксана из Новосибирска.

Напомним, порейсовый перевод авиакомпаний на обслуживание в терминале А начнется в июле и продлится в течение двух-трех недель. В настоящий момент на территории аэровокзального комплекса завершаются работы по благоустройству привокзальной площади, в терминале ведется пусконаладка дублирующих технологических систем различного назначения, сообщает Департамент корпоративных коммуникаций ОАО «Международный аэропорт Владивосток».

Досье: ОАО "Международный аэропорт Владивосток" - российский аэропорт, обеспечивающий регулярные внутренние и международные перевозки. В 2011 году аэропорт обслужил 1 млн 457 тыс. пассажиров. В настоящее время в аэропорту ведется масштабная модернизация в рамках подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года.