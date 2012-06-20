Корейцы готовы вкладываться в Приморье

Все чаще корейские предприниматели для расширения бизнеса выбирают Приморский край. В связи с этим особое значение приобретают российско-корейские встречи, направленные на укрепление добрососедских отношений.

- Эти встречи создают определенную площадку для ведения бизнеса. В ответ на прошлогодние презентации инвестиционных возможностей корейских компаний Республику Корея посетили две делегации из Камчатского и Хабаровского края, - рассказал «ЗР» генеральный консул республики Корея во Владивостоке Ли Ян ГУ. – Делегация из Камчатского края представила презентацию о приливной гидроэлектростанции, и заинтересованная корейская компания в июле этого года посетит край для проведения переговоров. Также было подписано соглашение о намерениях развития отношений в области создания газовой продукции после визита делегации из Хабаровского края.

Как отметил генеральный консул, в последнее время все больше корейских крупных компаний начинают вести свой бизнес в Приморском крае. По его предположениям, увеличение интереса обусловлено проведением саммита АТЭС во Владивостоке. В настоящее время в крае зарегистрировано около 40 корейских компаний, которые в основном занимаются сельским хозяйством, рыболовством, продовольственными товарами и электронной техникой.

В этом году помимо двухсторонних мероприятий в области медицины, науки и культуры пройдут встречи между представителями бизнеса России и Кореи. Владивосток посетят делегации корейских бизнесменов, которые расскажут об инвестиционном потенциале своих компаний, пройдет форум, где российские и корейские специалисты, представители предприятий обсудят возможности сотрудничества в энергетических проектах. Также запланирован шестой так называемый «поход за технологиями» в Сеул, в который отправятся заинтересованные в корейском бизнесе российские предприниматели.

Постепенно увеличивается доля корейской стороны в общем объеме иностранных инвестиций. В прошлом году компанией Hyundai Heavy Industries было начато строительство завода по выпуску высоковольтного энергетического оборудования в городе Артеме. Ведутся переговоры о сотрудничестве в области судостроения, модернизации портов, медицины.

- Желание у корейских инвесторов большое, оно направлено на развитие разных отраслей – сельское хозяйство, рыбная отрасль, медицина и т. д., - говорит заместитель председателя Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Вячеслав КУШНАРЕВ. - С нашей стороны пока необходимые условия не созданы, инфраструктура для привлечения инвестиций в Приморский край еще не развита. Сейчас ситуация меняется, руководство края считает привлечение иностранных инвестиций одной из приоритетных задач. Первые шаги к созданию необходимой инфраструктуры сделаны, ведется работа по созданию при губернаторе совета по привлечению инвестиций, «Опора России» принимает также активное участие в разработке проекта. Есть уверенность, что в ближайшее время будут созданы необходимые условия, что позволит увеличить объемы инвестиций в Приморский край.

Кристина САМУТИНА, "Золотой Рог".