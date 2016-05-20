Бизнес Владивостока приглашают принять участие во всероссийском конкурсе

Предприятия и организации Владивостока приглашают принять участие региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Как сообщили газете "Золотой Рог" в управлении по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации Владивостока, цель конкурса – привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций и предприятий, демонстрация конкретных примеров решения социальных задач, а так же стимулирование организаций и предприятий к заимствованию положительного опыта в данной области. Конкурс позволяет выявить лучшие социальные проекты, способствует созданию позитивного социального имиджа.

В 2016 году определены 12 конкурсных номинаций:

за создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы;



за создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы;



за сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы;



за сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы;

за развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы;



за развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы;



за формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы;



за формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы;



за развитие социального партнерства в организациях производственной сферы;



за развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы;



малая организация высокой социальной эффективности;



за участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности.

Участниками конкурса могут стать российские юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, осуществляемых видов экономической деятельности, а также их филиалы по согласованию с создавшими их юридическими лицами.

Заявки на участие принимаются до 18 часов 1 августа 2016 года в департаменте труда и социального развития Приморского края (690091, г.Владивосток, ул. Пушкинская, д. 13), телефон для справок: 8 (4232) 26-56-6 – Манина Евгения Эдуардовна.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.