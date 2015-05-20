Путин: Дебютный Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 3 по 5 сентября

Владивосток получит собственный аналог Петербургского международного экономического форума

Президент РФ Владимир ПУТИН подписал указ о проведении во Владивостоке ежегодного Восточного экономического форума. Оргкомитет по подготовке и проведению первого форума возглавил вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, форум будет проводиться "в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Правительству России поручено определить источники финансирования мероприятий по подготовке и проведению форума.

Во время апрельского совещания по развитию Дальнего Востока Владимир Путин заявил: "Очень рассчитываю, что это тоже станет хорошей площадкой для того, чтобы показать перспективы развития Дальневосточного федерального округа, чтобы показать его преимущества и найти дополнительных партнеров для решения тех задач, перед которыми мы стоим на этой важнейшей, стратегически важной для России территории".

Минвостокразвития уже ведет подготовительные работы по организации форума. Мероприятие пройдет на базе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Программа мероприятия будет включать как широкие дискуссионные форматы по вопросам развития экономики Дальнего Востока России в контексте глобальных трендов, так и узкоформатные бизнес-диалоги, призванные максимально эффективно отвечать запросам инвесторов. Часть мероприятий Форума будет проходить в закрытом режиме - на них будут обсуждаться конкретные вопросы инвестиционного сотрудничества.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.