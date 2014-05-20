Во Владивостоке от строительства гостиниц "Хаятт" отстранены проштрафившиеся подрядчики

Достраивать две 5-звездочные гостиницы, ставшие примером долгостроя и нерасчетливой траты бюджетных средств, будет казенное предприятие "Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края"

Предыдущие генподрядчики строительства "Хаяттов" отстранены из-за постоянного срыва графика работ, сообщил сегодня на совещании во Владивостоке директор департамента градостроительства Приморского края Олег ЕЖОВ.

Как уже сообщал "Золотой Рог", нецелевое использование бюджетных средств при строительстве гостиницы "Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог" выявил заказчик строительства гостиницы - ОАО "Наш дом - Приморье" (100% принадлежит Приморскому краю). По мнению заказчика, средства были необоснованно потрачены на содержание командированных во Владивосток иностранных работников.

"Наш дом - Приморье" обратился к генподрядчику с претензией о возврате средств еще в феврале текущего года. Однако добровольно СК "Приморье-Дальний Восток" претензию не удовлетворила.

Заказчик обратился в Арбитражный суд Приморского края с иском о возврате бюджетных средств. Также в суд подано ходатайство о наложении обеспечения на имущество потенциального должника.

Единственным владельцем ООО "Строительная компания "Приморье-Дальний Восток" является Игорь АКУЛИЧ, бывший гендиректор ООО "Первая игровая компания Востока", которое выступило партнером по сделке с Summit Ascent Holdings, Melco и Elegant City по вложению более $700 млн в интегрированную развлекательную зону "Приморье".

Ранее сообщалось, что Пятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Федерального Арбитражного суда Дальневосточного округа о взыскании с ЗАО "Русско-Азиатская строительная компания" (РАСК, подрядчик строительства гостиницы "Хаятт Владивосток Бурный" во Владивостоке) 173,778 млн рублей аванса в пользу ОАО "Наш дом - Приморье" (компания-заказчик).

Депутаты Приморья в феврале 2014 года внесли изменения в законопроект о бюджете региона на предстоящий период, в том числе, выделили 400 млн рублей компании-заказчику на достройку во Владивостоке двух пятизвездочных отелей сети Hyatt.

Средства выделены на завершение строительства двух гостиничных комплексов Hyatt в районе м. Бурный и в районе Корабельной набережной во Владивостоке. Первоначально две пятизвездочные гостиницы Hyatt предполагалось построить к саммиту АТЭС во Владивостоке - к сентябрю 2012 года. Счетная палата РФ ранее сообщала, что затраты на два отеля составляли 7,3 млрд рублей. В марте 2013 года депутаты Законодательного собрания Приморского края утвердили выдачу госгарантий в объеме 1 млрд рублей ОАО "Наш дом - Приморье" (100% акций принадлежит Приморскому краю) на достройку этих отелей. В сентябре 2013 года история с одобрением госгарантий повторилась, но сумма уже была 1,4 млрд рублей.

Гостиница делового типа "Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог" (Hyatt Regency Vladivostok, Golden Horn) и гостиница курортного типа "Хаятт Владивосток Бурный" (Hyatt Vladivostok, Burny) станут третьим и четвертым отелями в России под маркой Hyatt. Они рассчитаны на 222 и 216 номеров, соответственно.

В настоящее время Владивосток не имеет пятизвездочных отелей. Самым высоким по классу в местном гостиничном фонде является четырехзвездочный отель Hyundai.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.