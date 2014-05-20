Владивостоку не хватает плана - уверен генеральный директор IBC Corporate Travel Анатолий Курюмов

Во время подготовки Владивостока к саммиту АТЭС много говорилось о том, что это позволит существенно изменить инфраструктуру города и повысить его туристическую привлекательность. Об этом рассуждали и городские и краевые власти, и внешние эксперты, и оптимистично настроенные представители бизнеса и общественности Приморья.

Вот и генеральный директор компании IBC Corporate Travel, занимающейся организацией деловых поездок и корпоративных мероприятий, Анатолий КУРЮМОВ в интервью «Золотому Рогу» накануне саммита сказал о том, что «Владивосток готов к новой странице в своей истории, осталось доработать мелочи». Спустя два года, когда он прилетел в приморскую столицу для участия в Тихоокеанской туристской выставке PITE-2014, мы снова вернулись к этому разговору.

- Анатолий, для вас наш город не чужой. Вы прожили здесь три года, открывая региональный офис, регулярно навещаете его вот уже несколько лет, видели его разным… Отвечает ли сегодняшний Владивосток вашим личным прогнозам и ожиданиям?

- Между тем, что он представляет собой сегодня и 5-6 лет назад, колоссальная разница! У города новое, красивое лицо. Но ему по-прежнему не хватает инфраструктуры, сервиса, а главное – фишек, которые смогли бы заслонить собой имеющиеся минусы и заставить туриста захотеть приехать на «край земли». Я по-прежнему уверен, что у него большой потенциал, но, для того чтобы он вырос во что-то стоящее, к территории надо подойти с точки зрения бизнеса: продается – отлично, нет – ищем новые решения.

- К слову, о продажах. Знаю, что вы стали заниматься продвижением Владивостока как площадки для проведения корпоративных мероприятий еще два года назад. Реальный интерес к городу есть?

- Есть. Один из наших клиентов из Центральной России сейчас рассматривает возможность проведения корпоративной конференции во Владивостоке на 1200 человек. С этим в т.ч. связан мой приезд в приморскую столицу. Выльется ли этот интерес в реальное событие - не знаю. Разместить гостей не проблема, площадки для мероприятия тоже есть (правда, стоимость аренды порой космическая!). Но при этом остается масса вопросов, тормозящих реализацию этой заявки, – от организации качественных трансферов до обеспечения определенного уровня комфорта в период нахождения в городе. Пока не могу с уверенностью сказать, воплотится ли она в жизнь. Клиент примет окончательное решение во время личной инспекции города.

- Проблем, безусловно, существует немало, они хорошо известны. Чего самого главного, на ваш взгляд, не хватает Владивостоку?

- Плана не хватает. Плановое хозяйство, существовавшее в советские времена, неплохая, на самом деле, вещь. Ее очернили в 1990-х, а потом оказалось, что все европейские государства делают то же самое, но называют это другим словом – бюджет. Мы тут же это подхватили. Правда, при этом одна часть из нас до сих пор думает, что бюджет – это то, что надо собрать, а другая уверена в том, что это то, что надо потратить. Хотя бюджет в первую очередь стратегический план. В тех городах и регионах, что добились успеха в области въездного туризма, это понимают. А у Владивостока есть четкий план? Если есть, то кто ответственен за его выполнение? Это должны быть люди, которые знают, в чем заключается привлекательность города, какие продукты будут наиболее востребованы, какие ресурсы лучше использовать, сколько для этого нужно денег (и нужно ли вообще) и т.д.

Пока создается впечатление, что все яркие события, интересные продукты, которыми может похвастаться город, возникают и держатся на энтузиазме отдельных лиц и компаний. И поскольку инициатива эта отрывочная и никем, по большому счету, не координируется, путь к цели будет долгим и непростым.

Вообще, понятие привлекательности города столь емко и многогранно… И эмоциональное восприятие играет в этом далеко не основную роль. Представьте, что вы купили какой-то красивый, модный, но сложный продукт. Для его эффективной эксплуатации необходимо техническое сопровождение, сервисное обслуживание, и вы готовы за это платить, но на деле этого нет. То же самое происходит и с приморской столицей. Обертка есть, а с начинкой проблема.

Другой момент. Владивосток действительно на слуху у россиян. Но этого мало. Город нужно активно продвигать на российском, международном уровне. Я часто бываю на туристских выставках и в центральной части страны, и за рубежом, наблюдаю там отдельные российские города и территории, но не вижу Владивостока. Почему?

Кроме того, надо активнее использовать онлайн-технологии. Загрузите себе ради интереса мобильное приложение о городе Краснодаре. Мы не так давно открыли там офис, и я, узнав о существовании такого приложения, решил с ним ознакомиться. И был приятно удивлен тем, что это больше чем просто путеводитель по городу. Там, например, есть раздел «Инвестиционные предложения». Масса интересных проектов в открытом доступе, с подробной информацией, включая стоимость и контакты. Так просто и так грамотно! Чем не пример для подражания?

- Изменился ли за последние годы регион с точки зрения рынка, на котором вы работаете?

- Безусловно. Я бы назвал это «оздоровлением». Все больше компаний начали отдавать на аутсорсинг то, что, казалось бы, могут делать сами, но правильнее все же оставить профессионалам. Когда мы только выходили на рынок, таких предприятий было немного, и в основном это были представительства иностранных холдингов. Если встречались отечественные, то я связывал это с «продвинутостью» и высокой образованностью директоров и главных бухгалтеров, понимающих, что преимущество работы с трэвел менеджмент компанией заключается не в том, что она помогает купить авиабилет или забронировать отель, а в налоговой и административной оптимизации бизнес-процессов клиента по организации деловой поездки, с предоставлением подробнейших отчетов о сэкономленных средствах. Вот вроде каждый знает, как купить билет или гостиницу, но попробуйте сделать это как юрлицо! Также не всегда можно получить входящий НДС по билетам. Не проще ли работать с поставщиком, который в своих счетах на все услуги будет выделять НДС?

Сегодня конкуренция на рынках края выросла, увеличилось число игроков, пришедших из центра, и бизнес начал фокусироваться на своей основной деятельности, а непрофильные направления отдавать на аутсорсинг. Это как погладить рубашку в командировке. Можно сделать это самому, потратив впустую время, или поручить персоналу отеля, а самому в этот момент заниматься более важными делами. Бизнес стал рассуждать так же. И это дает нам возможность развиваться. За последние два года наша компания на дальневосточном рынке выросла в три раза!

- В связи с этим конкуренция в вашем сегменте рынка тоже выросла?

- Нет, напротив, упала. И нас это сильно расстраивает. Мы никогда не боялись конкурентов. Наша позиция такова, что к конкурентам мы относимся как к партнерам. В Центральной России, например, делаем совместные большие конференции. Здесь ситуация другая. Бизнес мельче, ему сложнее выживать, есть и объективные законодательные причины, мешающие компаниям быть более свободными и открыто взаимодействовать друг с другом. В итоге ты не знаешь, что делает твой конкурент, что он из себя представляет. И это здорово мешает, причем не нам - клиенту. Хотя, если честно, я не рассматриваю ни одну из туристических компаний, занимающихся корпоративными поездками, в качестве конкурента. У нас разные ключевые продукты и, соответственно, сервисы.

- А мировые тенденции индустрии бизнес трэвел как-то пересекаются с тем, что происходит в крае, регионе?

- Да, конечно. Главная тенденция – переход к онлайн-технологиям - берет свое. Бизнес желает быстрее принимать решения, а для этого мы должны обеспечить быстрый доступ к получению информации. При этом она должна быть актуальной и достоверной. И если в Европе сегодня 38% рынка используют в своем бизнесе онлайн-инструменты, то у нашей компании – 40% таких клиентов. И это число, уверен, будет расти.

Мы вообще настроены оптимистично. Если в дальневосточном регионе мы выросли втрое, то по России у компании рост 250%. На днях руководителя российского офиса IBC Corporate Travel вызывали в Лондон, в головной холдинг HRG. Судя по всему, там возникло непонимание: вроде России предъявляют экономические санкции, а компания говорит о перспективах и продолжает наращивать обороты... Я и сам не так давно отчитывался о работе дальневосточного офиса на корпоративном совещании в Сколково, где присутствовал наш клиент – британская аудиторско-консалтинговая компания Ernst&Young. Воспользовавшись случаем, спросил у ее представителя, когда ждать новой волны кризиса, о которой так давно и много говорят? На что получил ответ: мы уже живем в кризисе, просто примите это как данность. И, вы знаете, мне очень понравился этот ответ. Если мы так уверенно чувствуем себя в кризис, то дальше будет только лучше. Того же желаю и дальневосточникам, читателям «ЗР» - жить и развиваться без оглядки на внешние обстоятельства.

Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.