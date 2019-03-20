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Осторожно, стройка: Во Владивостоке готовятся массовые акции протеста
Против строительства этих зданий уже планируются акции протеста работников ДВО РАН. Под топор должно пойти около гектара земли, где произрастают редкие растения
Два новых высотных дома на улице Каспийской вблизи больницы ДВО РАН решился построить девелопер федерального уровня Константин МАКАРОВ.
Строительная компания «Талан» из Удмуртии, осуществляющая строительство жилья в 14 крупных городах России, приступает к строительству двух жилых домов высотой в 28 и 29 этажей по-соседству с известным владивостокским больничным комплексом.
Защитница прав дальневосточных ученых Ольга АНИСИМОВА сообщила, что против строительства этих зданий уже планируются акции протеста работников ДВО РАН. Причиной этому, во-первых, то, что оно будет вестись на тех землях, которые ранее выделялись под строительство жилья для ученых ДВО РАН, но здесь дома для них так и не были построены из-за нехватки финансирования. Более того, им предлагают сегодня строить себе жилье вдали от работы – на острове Русском. А, во-вторых, под эти объекты попадает часть леса, который местные жители именуют сквером имени Бориса ПРЕОБРАЖЕНСКОГО. Под топор должно пойти около гектара, где произрастают редкие растения, в частности – диморфант. Вероятно, будет уничтожен и обустроенный здесь общественниками родник.
К этим протестам собираются присоединиться местные жители, привыкшие к автостоянке, которая полностью уйдет под новые высотки. Негативные отклики это строительство вызвало и на ряде приморских форумов, на которых обсуждаются проблемы жилищного строительства города.
Этот участок «нерационально используемой территории» в свое время попал в руки Приморского краевого суда, а потом перешел в ведение федерального Фонда содействия жилищному строительству. В дальнейшем Фонд был поглощен вместе с «земельным наследством» сначала АИЖК, а затем – АО «ДОМ.РФ».
В апреле прошлого года федеральная структура провела аукцион, в котором победила дочерняя компания «Талана» - ООО «Талан-Регион-8», недавно переименованная в ООО «Талан-Владивосток». В ходе торгов начальная аукционная цена участка была превышена более чем в три раза – выросла с 32,9 миллионов рублей до 106,5 миллиона рублей. Сказалась жесткая конкуренция с еще тремя участниками аукциона, которым эта площадка также была выгодна под строительство жилья.
Если строительство этих двух домов в дальнейшем не столкнется с непредсказуемыми трудностями, то объекты могут быть построены уже через два-три года. Цена квадратного метра в них, вероятно, превысит 100 000 рублей, как в новом доме на ул. Байдукова,2, который завершает строить компания «Владстройзаказчик».
Фото из «кировского» леса предоставлено Ольгой Анисимовой.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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"Ушлые какие научные деятели. Не могут даже определиться в своем тексте, почему конкретно дома нельзя строить - потому что такие же дома на этой земле должны быть построены для них самих или потому что там лес и белочки живут. Сами себе противоречат".