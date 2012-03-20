До стыковки моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке остался ровно месяц

Стыковка на мостовом переходе через бухту Золотой Рог произойдет до 20 апреля, а объект будет сдан в срок согласно графику – 1 июля 2012 года. На сегодняшний день натянуто 192 вант. С таким сообщением выступила пресс-служба ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания».

Генеральный подрядчик строительства - ЗАО «ТМК» информирует, что на северной стороне моста установлено 23 подвесных блока, натянуты 44 пары вант со стороны анкерного и руслового пролета. С южной стороны моста установлено 19 подвесных блоков, натянуто 37 пар вант. В эксплуатацию мост будет сдан в конце июня, этот факт подтвердили и в администрации Приморского края, а именно краевые власти курируют этот объект.

Между тем досужие разговоры вокруг моста через Золотой Рог не смолкают. Недавно ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» пришлось разъяснять, что у мостостроителей никаких вопросов по финансированию, комплектованию, по работе оборудования и поставкам конструкций нет. Предприятие, которое поставляет секции для моста через бухту Золотой Рог, свои обязательства выполняет, заявили в «ТМК» в ответ на информацию, которая прозвучала на заседании комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания края и на котором заместитель председателя контрольно-счетной палаты Валентина ВОЛКОВА обнародовала результаты проверки использования бюджетных средств, выделенных на строительство мостового перехода за период 2008-2010 годы и 9 месяцев 2011 года.

Однако свои слова мостостроители «ТМК» подтверждают делом. Так, в праздничный день 8 Марта на глазах всего города они провели подъем очередной панели. Итого осталось полторы панели до стыковки.

- Строители довольно быстро нормализовали свою работу после пожара. Только в феврале выполнено 180% плановых работ. С северной стороны моста уже смонтировано 22 блока, с южной – 18. Всего их с каждой стороны будет по 24 плюс центральная половинчатая панель, - подтвердил на заседании комитета директор департамента дорожного хозяйства Андрей РАЗГОНОВ.

Но если стремительное движение пролетов моста навстречу друг другу над бухтой происходит на глазах горожан, то подъезды к мостовому переходу хорошо видны лишь с видовой площадки Орлиной сопки. Отсюда открываются построенные транспортные развязки на северном и южном берегах бухты. Уже практически полностью готов съезд с моста на улицу Всеволода Сибирцева, съезд на улицу Суханова также подготовлен для асфальтирования дорожного полотна. Как сообщили в ЗАО «ТМК», полностью выполнено строительство железобетонных конструкций тоннеля и работы по обеспечению водоотвода. Причем автомобильный тоннель длиною в 250 метров рассчитан на четыре полосы движения, между направлениями движения сплошная бетонная стена. Габарит проезда по ширине каждого направления принят 9 м, по высоте – почти 6 м. Так что мост внесет серьезные изменения в городскую схему движения. Пора новые карты дорог рисовать!

Генподрядчик строительства – компания «ТМК» – выполняет более половины всех работ собственными силами. Привлекаются и подрядные организации. И нередко они подводят «ТМК». Так, продолжается конфликт с ОАО «Дальмостстрой», которое вели южную сторону моста. Расторгли мостостроители договор и с находкинской «СпецМонтаж-ДВ», специалисты которой допустили нарушения техники безопасности, приведшие к пожару 12 декабря. Продолжаются разборки в судах по изъятию земельных участков для строительства мостового перехода и подъездов к нему – 26 из 103 участков до сих пор оспаривается в суде. Все это отягощает строительство моста.

Контрольно-счетная палата ЗС ПК проверила обоснованность повышения стоимости объекта. Напомним, проектная стоимость мостового сооружения через Золотой Рог первоначально определялась в 17,9 млрд рублей, однако на сегодня эта сумма достигла 20,5 млрд руб. Среди причин аудиторы назвали и рост таможенных пошлин, в том числе за растаможивание вант, которые поступают из Франции, почти в три раза.

Радует другое: строительство моста Золотой Рог уверенно идет к финишу. И, как подчеркнули в администрации Приморского края, скоро он избавит Владивосток от заторов, свяжет центр города с Первомайским районом на полуострове Чуркин.

Ольга ВЛАДИМИРОВА, «Золотой Рог».