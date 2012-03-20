Спецрейсы со строек АТЭС: трудовые мигранты покидают Владивосток

Идет сдача основных объектов на территории кампуса ДВФУ на острове Русский. Потребность в трудовых мигрантах сокращается. Все ли иностранцы вернутся домой, не превратятся ли они в армию нелегальных рабочих на территории Владивостока? Особое беспокойство службы миграции вызывает судьба работников, прибывших на стройки в безвизовом порядке.

Организацию вывоза иностранной рабочей силы со строек саммита АТЭС обсудили в ДВ филиале ЗАО «Крокус», пригласив на совещание представителей УФМС РФ по ПК, управления ФСБ РФ по ПК, Прокуратуры РФ по ПК, инспекции по труду и субподрядных организаций, занятых на строительстве кампуса ДВФУ. По озвученной прежде информации, уже в мае начнется передача объектов ДВФУ.

Как отметила пресс-служба генподрядчика - ДВ филиала ЗАО «Крокус», по окончанию работ с иностранными рабочими будет произведен полный финансовый расчет согласно тарифной сетке, трудовые договора и временная регистрация аннулируются. После чего субподрядчиками будут приобретаться билеты для выезда иностранцев. Все данные о выбывших работниках предприятия, работающие с иностранцами (уведомление о расторжении трудового договора, ксерокопию билета с указанным в нем маршрутом следования, номером рейса или поезда), должны в обязательном порядке предоставлять в УФМС РФ по ПК. Только после этого трудовой мигрант будет сниматься с учета и считаться официально выбывшим.

«По мере завершения строительства на о. Русском субподрядными организациями будут формироваться группы иностранных рабочих и организован коллективный вывоз иностранцев с острова. Мы со своей стороны готовы оказать содействие. В день отъезда группы рабочих - предоставить автобус, который доставит их до аэропорта. В качестве сопровождения, планируется привлечь сотрудников полиции и службу безопасности, работающую на острове», - рассказал заместитель директора ДВ филиала ЗАО «Крокус» Ярослав ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

Впрочем, с острова вывезти иностранных рабочих проще. А вот растворившихся среди городских кварталов мигрантов из республик СНГ отлавливать сложнее. И что примечательно, с наступлением весны они продолжают приезжать, уведомляя о регистрации и оплатив месячный патент в 1000 руб., чтоб устроиться на новом месте. А потом ищи их среди 600 тысяч владивостокцев. Как решать эту проблему – никто не знает.

Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».