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Саммит АТЭС - 2012
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На время саммита АТЭС во Владивостоке откроют запретные для плавания районы

20 Марта 2012, 02:47 | Владивосток

Проведение саммита АТЭС, как и следовало ожидать, приведет к ряду ограничений на свободное плавание в ряде морских районов Приморья. Согласно приказу министра транспорта Игоря ЛЕВИТИНА первыми для свободного плавания с 00:00 местного времени 25 августа 2012 года закроются акватории бухт Новик (ограничена с северо-запада линией от острова Уши до мыса Ларионова), Аякс и Парис (ограничены с северо-востока линией от мыса Новосильского до мыса Житкова) острова Русский.

В указанных акваториях запрещается стоянка и передвижение всех судов, в том числе маломерных, за исключением судов, привлеченных к мероприятиям саммита АТЭС-2012 и судов местных пассажирских линий, следующих по расписанию в бухту Новик (поселок Подножье острова Русский).

С 00:00 местного времени 7 сентября будет закрыто свободное плавание в акватории морского порта Владивосток, а также в акваториях Амурского залива (ограничен с юга линией от мыса Турек (42º59,3´ с.ш., 131º32,2´ в.д.) до южной оконечности острова Рейнеке (42º53,8´ с.ш., 131º43,4´ в.д.) и Уссурийского залива (ограничен с юга линией от мыса Сысоева (42º50,6´ с.ш., 132º19,1´ в.д.) до южной оконечности острова Рейнеке (42º53,8´ с.ш., 131º43,4´ в.д.).

В указанных акваториях запрещается стоянка и передвижение всех судов, в том числе маломерных, за исключением судов, привлеченных к мероприятиям саммита; судов местных пассажирских линий, следующих по расписанию в бухту Новик (поселок Подножье острова Русский), бухту Славянка, поселок Безверхово, к мысу Песчаный, острову Попова, острову Рейнеке, мысу Чуркин); специальных спасательных судов, судов для оказания экстренной медицинской помощи.

Всем судам, находящимся на рейде в акватории морского порта Владивосток, а также в акваториях Амурского залива (ограничен с юга линией от мыса Турек (42º59,3´ с.ш., 131º32,2´ в.д.) до южной оконечности острова Рейнеке (42º53,8´ с.ш., 131º43,4´ в.д.) и Уссурийского залива (ограничен с юга линией от мыса Сысоева (42º50,6´ с.ш., 132º19,1´ в.ш.) до южной оконечности острова Рейнеке (42º53,8´ с.ш., 131º43,4´ в.ш.), на период с 00:00 7 сентября до 24:00 10 сентября приказано покинуть указанные районы.

В то же время будут открыты запретные для плавания районы в акваториях морского порта Владивосток, Амурского и Уссурийского заливов.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».

Автор: Ольга Добролюбова
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