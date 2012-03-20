FESCO намерена продать часть пароходов

Транспортная группа FESCO планирует выходить из пароходного бизнеса, постепенно распродавая суда, - заявил председатель совета директоров FESCO Кирилл РУБИНСКИЙ в кулуарах Евразийского транспортно-логистического форума, который проводит газета «Ведомости». Он отметил, что суда будут подаваться по мере поступления предложений. По его словам, сейчас судоперевозки нерентабельны.

По сведениям «ЗР», FESCO готова продавать прежде всего сухогрузы, а вот контейнерный флот продавать не планируется. Напомним, что FESCО уже получило три судна серии из четырех балкеров (специализированное судно для перевозки грузов насыпью и навалом), строившихся на китайской верфи Qingshan Shipyard. Пятое судно войдет в эксплуатацию FESCO в апреле-мае 2012 года, после чего флот FESCO будет насчитывать 51 судно суммарным дедвейтом около 1 млн тонн.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».