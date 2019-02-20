Владивостокский морской рыбный порт избавляется от миноритариев

Единственным акционером порта хочет стать компания, контролируемая нынешними владельцами

ООО «ВМРП Инвест» (Владивосток) направило требование о выкупе акций ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» («Владморрыбпорт»). Доля принадлежащих компании и его аффилированным лицам акций порта составляет в настоящее время 99,01%. В последнее время в арбитражных суда округа рассматривается иск миноритариев порта по вопросам распределения прибыли владельцам привилегированных акций.

Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг – 485,58 рубля за одну обыкновенную или привилегированную акцию. Дата, на которую определяются владельцы выкупаемых ценных бумаг, устанавливается на 47-й календарный день с даты получения «Владморрыбпортом», требования о выкупе (получено 19 февраля).

Досье газеты «Золотой Рог»: Уставный капитал ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» составляет 9 млн 980 тыс. 511 рублей, он разделен на 9 млн 933 тыс. 210 обыкновенных и 47 тыс. 301 привилегированную акции номиналом 1 рубль. 51,9% ее уставного капитала (52,14% обыкновенных акций) принадлежит ООО «Геотэкс» (Москва), гендиректором которого является Владимир КАТУНИН (сын экс-совладельца холдинга Evraz Александра КАТУНИНА). Член совета директоров порта, директор ООО «ВМРП Инвест» Денис САРАНА через Asian Metal Resources Group (США) и ООО «СПВ Капитал» (Владивосток) владеет соответственно 20,33% (20,42%) и 8,99% (9,03%). Кроме того, г-ну Саране напрямую принадлежат 6,63% (6,65%) акций.

ООО «ВМРП Инвест» зарегистрировано 28 июня 2016 года во Владивостоке. Учредителями ООО выступают ООО «Геотэкс» (52% капитала), Asian Metal Resources Group и ООО «СПВ Капитал» (по 24%).

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото Владморррыбпорта