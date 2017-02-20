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Власти Владивостока взялись за мусор
Администрация Владивостока приглашает к сотрудничеству организации, заинтересованные в участии в мероприятиях по развитию раздельного сбора мусора, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Сотрудничество подразумевает сбор отходов как с уже существующих площадок, так и с организацией новых, а также транспортировку и дальнейшую реализацию отходов (макулатура, стекло, пластик, алюминиевая банка, иные виды отходов по согласованию), рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе администрации Владивостока.
По вопросам получения необходимой информации просим обращаться в управление охраны окружающей среды и природопользования по телефонам: 2614-371 (контактное лицо – Козлов Сергей Николаевич, начальник отдела экологической безопасности) и 2614-272 (Потапова Анастасия Владимировна, главный специалист отдела экологической безопасности).
Предложения о сотрудничестве также можно направлять на адрес электронной почты priroda@vlc.ru.
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