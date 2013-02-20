Во Владивостоке бизнес присматривается к "113 китайской импортно-экспортной ярмарке"

Во Владивостоке 1 марта в 10.30 в гостинице «Версаль» состоится встреча между приморскими бизнесменами и организаторами «113 китайской импортно-экспортной ярмарки», крупнейшей выставки Юго-Восточной Азии.

Участники мероприятия обсудят вопросы наиболее выгодного сотрудничества между обеими сторонами.

Организаторами мероприятия являются Министерство коммерции КНР, Правительство провинции Гуандун и Центр Внешней Торговли Китая. Встреча будет приурочена к 113-й Выставке Импорта и Экспорта в Китае, которая откроется в Гуанджоу 15 апреля. Она входит в тройку крупнейших выставок мира.

В ходе встречи представители приморского бизнеса смогут пообщаться с высокопоставленными сотрудниками Центра Международной Торговли Китая, а также получить контакты потенциальных партнеров и поставщиков из Азии. В свою очередь китайская делегация подробно расскажет о преимуществах выставки и возможностях, которые она дает приморскому бизнесу, сообщает Оргкомитет презентации «113 китайской импортно-экспортной ярмарки» во Владивостоке.

Как отмечают организаторы, на сегодняшний день наблюдается рост экспортно-импортных сделок между китайским и приморским бизнесом, однако по-прежнему существуют сложности при выборе надежного поставщика как с одной, так и с другой стороны. Подобные мероприятия помогают развитию партнерских отношений между бизнесом двух стран.

К участию во встрече приглашаются заинтересованные представители приморской бизнес-сферы. Количество мест ограничено, предварительная регистрация проводится по телефону 8 (423) 276-65-14 или электронной почте project@fprg.ru. Контактное лицо – Александр Дыга. Участие бесплатное.

Досье: Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров (Canton Fair, Кантонская ярмарка) – самая крупная в Азии и третья по величине в мире выставка, представляющая весь ассортимент экспортной и импортной продукции Китая. Наряду с китайскими производителями, свою продукцию демонстрируют и международные компании.

Canton Fair была создана в 1957 году. Проходит в Гуанчжоу два раза в год: весной и осенью. Она дает возможность производителям Китая найти своих клиентов, а бизнесменам из разных стран – найти новые возможности, новые товары, встретить будущих партнеров, увидеть и оценить масштабы китайского производства. Объем заключенных на ярмарке сделок составляет десятую часть годового объема всего китайского экспорта.

В 112 Кантонской выставке (осень 2012 года) приняли участие 24840 китайских и 552 иностранных предприятий, представивших более 150000 категорий высококачественных товаров, включая электронику и бытовую технику, производственное оборудование и строительные материалы, техническое оборудование и инструменты, ткани и одежду, медикаменты и товары для здоровья, продукты питания.