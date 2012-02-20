Компания «Амур Машинери энд Сервисес» получила награду правительства США

Престижная награда за высокие стандарты ведения бизнеса за рубежом от Госдепартамента США и лично от Хиллари КЛИНТОН была вручена ООО «Амур Машинери энд Сервисес», российско-американской компании, которая вот уже 15 лет работает на Дальнем Востоке.

Награда вручается на протяжении 13 лет. В этот раз высокой оценки удостоились всего 13 компаний, в их числе «Джонсон и Джонсон», «Проктер энд Гэмбл», «Эксон Мобил». Среди награжденных – холдинг «Тайгер Машинери», «Амур Машинери энд Сервисес» и «Сахалин Машинери», которому пришлось побороться с весьма именитыми конкурентами. Награду победителям вручила консул США во Владивостоке Сильвия Рид КУРРАН.

Компания приступила к поставкам тяжелой техники на Дальний Восток в конце 90-х прошлого века. С годами штат холдинга существенно вырос: с 5 до 500 человек, оборот увеличился с $300 тысяч до $210 млн. Клиентам наряду с современной техникой предоставляются качественное техническое обслуживание, своевременная поставка запчастей.

Как рассказал президент «Тайгер Машинери», «Амур Машинери энд Сервисес» и «Сахалин Машинери» Джозеф КОЛДУЭЛЛ, объем инвестиций, привлеченных холдингом в регион, превысил $150 млн в год. Эти средства работают на экономику Дальнего Востока, в том числе в виде своевременно выплаченных налогов.

Получая награду, президент холдинга отметил, что признание компании – лучший стимул для эффективной работы. Он также высоко оценил поддержку бизнеса со стороны региональной власти.

Пока будет осуществляться такое сотрудничество, вместе с тяжелой техникой на Дальний Восток будут идти и иностранные инвестиции.

«Дальневосточный капитал».