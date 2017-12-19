Китай построит в Приморье крупнейший на востоке России металлургический комбинат

Совокупные инвестиции в металлургический кластер смогут составить до $5 млрд

Китайская Debang Guangdong (входит в Hebei Luanhe Group) планирует создать в Приморском крае полноценный металлургический кластер стоимостью до $5 млрд сообщил по итогам Дня китайского инвестора председатель совета директоров компании ЯО Сяодун.

Первая очередь проекта предусматривает создание производственной базы мощностью до 1 млн тонн металлопродукции в год. Вторая и третья очередь предусматривают увеличение мощности до 5 и 10 млн тонн в год соответственно.

На первом этапе планируются инвестиции объемом до $500 млн.

«Наша стратегическая цель – создание отраслевого промышленного кластера, в который может быть вложено до $5 млрд», - пояснил Яо Сяодун.

Кластер будет включать в себя целую цепочку предприятий, в том числе производственную, портовую и складскую инфраструктуру.

«Этот проект в конечном итоге может создать на российском Дальнем Востоке в совокупности от 30 до 50 тыс. рабочих мест. Мы (Debang Guangdong) являемся инициаторами проекта, но за нами стоит целый пул инвесторов, с каждым из которых достигнуты соответствующие договоренности о вхождении в проект на определенном этапе», - сказал Яо Сяодун.

Соинвесторами могут стать Sinosteel Corp. (государственная сталелитейная корпорация Китая), Rizhao Steel Holding Group (частное сталелитейное предприятие, г.Жичжао) и Jianlong Group.

«Мы считаем, что территория российского Дальнего Востока обладает необходимыми ресурсами для поэтапного развития проекта, а также незамерзаемыми портами, которые позволяют выйти с готовой продукцией на рынки стран Юго-Восточной Азии и Индии. Несомненно, мы воспользуемся льготными режимами, которые дает как правительство КНР, так и правительство России на территории Дальнего Востока», - сказал представитель Debang Guangdong.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Hebei Luanhe Group основана в 1998 году. Направления деятельности компании включают металлургическую промышленность, производство цемента, недвижимость. Debang Guangdong основана в Гонконге в 2004 году.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток