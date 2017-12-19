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Китай строит скоростную железную дорогу из Харбина во Владивосток
Стоимость строительства высокоскоростной железной дороги Харбин - Владивосток может составить $20 млрд, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам встречи с китайскими инвесторами, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Обсуждали в том числе строительство высокоскоростной железной дороги Харбин – Владивосток. Стоимость получается большая - около $20 млрд. Проект большой, но очень интересный», - пояснил г-н Трутнев.
Проект предполагает строительство магистрали протяженностью 380 км с 12 станциями. Скорость движения на дороге составит 250 км/час. В настоящее время начата прокладка линий от Муданцзян до Харбина, что позволит соединить линию Муданцзян - Владивосток с железными дорогами Китая.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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