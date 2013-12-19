ВКАД навсегда изменит облик Владивостока

Встреча главы Владивостока Игоря Пушкарёва с представителями малого и среднего бизнеса состоялась в Центре развития предпринимательства Владивостока. Цель встречи – обсудить, насколько благоприятен деловой климат в краевой столице, каковы проблемы развития предпринимательства, что необходимо сделать совместными усилиями для процветания города.

Среди участников – руководители предприятий, работающих в самых разных сферах экономики, представители бизнес-ассоциаций. Такие встречи давно стали традиционными, причем предприниматели все чаще задают вопросы не только по поводу решения проблем своего бизнеса, но и по поводу дальнейших перспектив развития и благоустройства Владивостока в целом.

Так, отвечая на вопросы аудитории, глава Владивостока рассказал о том, как идет предпроектная работа над объездной дорогой – ВКАД, какие варианты трассировки предлагают специалисты. «Нам крайне важно сейчас принять очень ответственное решение, потому что, как мосты навсегда изменили облик Владивостока, так и дорога вдоль Амурского залива скорее всего будет такой же – меняющей облик и привычное течение жизни города, - отметил Игорь Пушкарёв. - Более того, часть дороги пройдет в центре Владивостока, и надо сделать так, чтобы историческая часть ни в коем случае не пострадала, все ценное архитектурное наследие было сохранено, ведь если что-то вдруг окажется утраченным - этого уже не вернуть. Вот почему одним из вариантов трассировки в центре может стать эстакада по морю, тогда как в других районах возможно прохождение по береговой части».

Обсудили также вопросы борьбы с несанкционированной торговлей. Представители бизнеса поддержали снос незаконных объектов, поскольку все эти вырастающие, как грибы, павильоны, составляют недобросовестную конкуренцию честным предпринимателям – налоги не платят, за безопасность товара не отвечают. Глава города сообщил, что такая работа в следующем году будет активно продолжена.

Также предпринимателей интересовало, какие сферы развития экономики и бизнеса мэр считает наиболее приоритетными для города. Игорь Пушкарёв назвал целый ряд отраслей, где вложение сил, финансовых инвестиций и творческой энергии принесет пользу и бизнесу, и городу. Это строительство, производство различных продуктов питания и товаров, мебели, стройматериалов, комплектующих, в том числе для автомобилестроения, - при условии, чтобы такого рода производства были экологически безопасными. Город заинтересован в дальнейшем развитии порта и его мощностей, а также в самом широком спектре отраслей сферы услуг, торговли и туристического бизнеса.

«Город за последние несколько лет совершенно преобразился, стал по-настоящему интересным для гостей, в том числе, для деловых людей и предпринимателей, - сказал глава Владивостока. - Или вот деталь: многие называют наш город «вкусным», потому что у нас множество действительно вкусных, интересных, с достойным сервисом кафе и ресторанов. Во Владивостоке – яркая творческая культурная жизнь, и все это – труд и творчество наших жителей. Но, несмотря на все это, работы - непочатый край. Поэтому, я надеюсь, что вам интересно будет вложить свои силы в создание новых туристических объектов, предприятий общепита и сувенирной продукции, туристических и экскурсионных маршрутов, малых гостиниц, парков развлечений и многого другого».

Также мэр города выразил надежду, что с введением новых, более строгих мер по борьбе с нарушениями правил парковки в черте города у бизнеса появится предметный интерес к строительству многоярусных парковок. Заинтересованным получилось обсуждение перспектив строительства ряда новых дорог, мостов и развязок, которые призваны брать на себя дополнительные транспортные потоки.

Предприниматели искренне поблагодарили главу города за создание Центра развития предпринимательства, ведь здесь, действительно, можно бесплатно получить высокопрофессиональные консультации по ведению бизнеса, обсудить проблемы, обменяться опытом с коллегами в ходе семинаров и круглых столов.

В завершение встречи глава Владивостока Игорь Пушкарёв отметил, что город заинтересован в успешном развитии малого и среднего бизнеса, поскольку это важный фактор развития экономики и всей социальной сферы города.

ZRPRESS.RU, Владивосток.