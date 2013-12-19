Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ВКАД навсегда изменит облик Владивостока
Встреча главы Владивостока Игоря Пушкарёва с представителями малого и среднего бизнеса состоялась в Центре развития предпринимательства Владивостока. Цель встречи – обсудить, насколько благоприятен деловой климат в краевой столице, каковы проблемы развития предпринимательства, что необходимо сделать совместными усилиями для процветания города.
Среди участников – руководители предприятий, работающих в самых разных сферах экономики, представители бизнес-ассоциаций. Такие встречи давно стали традиционными, причем предприниматели все чаще задают вопросы не только по поводу решения проблем своего бизнеса, но и по поводу дальнейших перспектив развития и благоустройства Владивостока в целом.
Так, отвечая на вопросы аудитории, глава Владивостока рассказал о том, как идет предпроектная работа над объездной дорогой – ВКАД, какие варианты трассировки предлагают специалисты. «Нам крайне важно сейчас принять очень ответственное решение, потому что, как мосты навсегда изменили облик Владивостока, так и дорога вдоль Амурского залива скорее всего будет такой же – меняющей облик и привычное течение жизни города, - отметил Игорь Пушкарёв. - Более того, часть дороги пройдет в центре Владивостока, и надо сделать так, чтобы историческая часть ни в коем случае не пострадала, все ценное архитектурное наследие было сохранено, ведь если что-то вдруг окажется утраченным - этого уже не вернуть. Вот почему одним из вариантов трассировки в центре может стать эстакада по морю, тогда как в других районах возможно прохождение по береговой части».
Обсудили также вопросы борьбы с несанкционированной торговлей. Представители бизнеса поддержали снос незаконных объектов, поскольку все эти вырастающие, как грибы, павильоны, составляют недобросовестную конкуренцию честным предпринимателям – налоги не платят, за безопасность товара не отвечают. Глава города сообщил, что такая работа в следующем году будет активно продолжена.
Также предпринимателей интересовало, какие сферы развития экономики и бизнеса мэр считает наиболее приоритетными для города. Игорь Пушкарёв назвал целый ряд отраслей, где вложение сил, финансовых инвестиций и творческой энергии принесет пользу и бизнесу, и городу. Это строительство, производство различных продуктов питания и товаров, мебели, стройматериалов, комплектующих, в том числе для автомобилестроения, - при условии, чтобы такого рода производства были экологически безопасными. Город заинтересован в дальнейшем развитии порта и его мощностей, а также в самом широком спектре отраслей сферы услуг, торговли и туристического бизнеса.
«Город за последние несколько лет совершенно преобразился, стал по-настоящему интересным для гостей, в том числе, для деловых людей и предпринимателей, - сказал глава Владивостока. - Или вот деталь: многие называют наш город «вкусным», потому что у нас множество действительно вкусных, интересных, с достойным сервисом кафе и ресторанов. Во Владивостоке – яркая творческая культурная жизнь, и все это – труд и творчество наших жителей. Но, несмотря на все это, работы - непочатый край. Поэтому, я надеюсь, что вам интересно будет вложить свои силы в создание новых туристических объектов, предприятий общепита и сувенирной продукции, туристических и экскурсионных маршрутов, малых гостиниц, парков развлечений и многого другого».
Также мэр города выразил надежду, что с введением новых, более строгих мер по борьбе с нарушениями правил парковки в черте города у бизнеса появится предметный интерес к строительству многоярусных парковок. Заинтересованным получилось обсуждение перспектив строительства ряда новых дорог, мостов и развязок, которые призваны брать на себя дополнительные транспортные потоки.
Предприниматели искренне поблагодарили главу города за создание Центра развития предпринимательства, ведь здесь, действительно, можно бесплатно получить высокопрофессиональные консультации по ведению бизнеса, обсудить проблемы, обменяться опытом с коллегами в ходе семинаров и круглых столов.
В завершение встречи глава Владивостока Игорь Пушкарёв отметил, что город заинтересован в успешном развитии малого и среднего бизнеса, поскольку это важный фактор развития экономики и всей социальной сферы города.
Новости тематики
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- Остров Русский отдадут китайским инвесторам
- Приморье обогреют когенерацией
- Знаменитое владивостокское кафе закрылось из-за москвичей
- Приморцы заедают проблемы сладостями
- Владивостокцы "с руками" зарабатывают на своем хобби
- Владимир Путин в Приморье заложил своего "тезку"
- Резидент свободного порта Владивосток запустил кафе быстрого питания
- "Соллерс" не хочет переходить с японских марок на китайские
- Приморье лидирует по количеству инвестпроектов для ВЭФ-2017
Новости раздела
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- Резидент Свободного порта Владивосток презентует новый катамаран
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
- Семинар "Экспорт продукции – оптимизация затрат" организует Центр развития экспорта Приморского края
- Оператор TAX FREE во Владивостоке будет выбран в 2018 году
- Предприятиям торговли во Владивостоке необходимо срочно навести порядок на прилегающих территориях
- Во Владивостоке крупная компания заработала за квартал баснословные деньги
Комментарии
-
-
ПаДоНаХ15:03, 20.12.2013#
Аказлеть! А как же старые проекты? Очистные построили, а трассы канализации нет! НЕТ! В самом прямом смысле! Горшок есть , очистные есть, а трубы между оными нет! И в ближайшем будущем не предвидится! Насосные на Пушкинской депрессии есть, а трубы и как таковой воды в городе нет! То ли ещё будет с хаятами и игорной зоной. Газом и газовыми котлами на ТЭЦах города! ФфффффПпппеееррёёёёёёттт наАпартаж! ВКАД ёпте!Пасмотрим!
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
писюн на голову больной! выбрали придурка!!!