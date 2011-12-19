Опреснитель на о. Русский введут в эксплуатацию после заключения Роспотребнадзора о качестве питьевой воды

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря, ZRPRESS. Во Владивостоке опреснитель, установленный на Русском острове, будет запущен к Новому году. Вода из него пройдет обязательную экспертизу санитарных служб на соответствие нормам ГОСТа для питьевой воды. А эксперт из США, проводивший наладку установки, по традиции выпил первый стакан и остался доволен качеством.

Опреснительная установка мощностью 10 тысяч кубических метров в сутки будет сдана в эксплуатацию одновременно с первой очередью объектов саммита АТЭС-2012. Перед этим качество очищенной воды проверит Роспотребнадзор. Только в случае положительного заключения о соответствии питьевой воды всем установленным нормам, опреснитель будет введен в эксплуатацию.

Как рассказал заместитель генерального директора ЗАО «Крокус» Эмиль Велиев, «мощность опреснителя – 10 тысяч кубических метров в сутки. Он может обеспечить водой около 40-50 тысяч человек. Мы специально установили один из самых современных, мощных и дорогостоящих опреснителей, так как учитывали дальнейшую застройку и развитие полуострова Саперный».

По словам Эмиля Велиева, «четыре опреснительные емкости позволяют бесперебойно снабжать кампус водой. В том случае, если необходимо провести прочистку или профилактику одной или даже двух емкостей, оставшиеся справятся с подачей воды для кампуса».

Трубы для забора воды находятся на глубине 400 метров в так называемой «зоне незамерзания». Очистка проводится в две ступени.

Начальник опреснительной установки ЗАО «Крокус» Алексей Ерабашев рассказал, что «такая опреснительная установка не имеет аналогов в России. Эти установки уже давно используются в Израиле, на Багамских и Карибских островах, в Саудовской Аравии. В отличие от опреснителей на судах или подлодках, которые выпаривают соленую воду, наша установка продавливает ее через отверстия мембраны, в которые могут пройти только молекулы чистой воды - H2O. В результате мы получаем отдельно воду, отдельно соляной раствор. При этом, в отличие от тех установок, которые опресняют воду методом «выпаривания», после очистки установкой на Русском острове, в воде остаются необходимые для здоровья человека микроэлементы».

В 2009 году для нужд строительства на Русском острове был запущен временный опреснитель меньшей мощности, который очищает воду по такой же технологии. По результатам проверок Роспотребнадзором, было установлено, что опресненная вода соответствует нормам ГОСТа для питьевой воды. Кроме того, было установлено, что вода из опреснителя по качеству превосходит водопроводную воду во Владивостоке, которая зачастую подается по изношенным сетям и подвергается дополнительному загрязнению.

Запуск новой опреснительной установки произойдет еще до Нового года. Первый стакан по традиции выпил специалист-технолог из США, курировавший монтаж установки. Он остался доволен качеством воды, сообщает пресс-служба ДВ филиала ЗАО "Крокус".