www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.26 р. 100 JPY: 57.17 р.
EUR: 73.96 р. 10 CNY: 95.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Саммит АТЭС - 2012
Распечатать

Опреснитель на о. Русский введут в эксплуатацию после заключения Роспотребнадзора о качестве питьевой воды

19 Декабря 2011, 11:33 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря, ZRPRESS. Во Владивостоке опреснитель, установленный на Русском острове, будет запущен к Новому году. Вода из него пройдет обязательную экспертизу санитарных служб на соответствие нормам ГОСТа для питьевой воды. А эксперт из США, проводивший наладку установки, по традиции выпил первый стакан и остался доволен качеством.

Опреснительная установка мощностью 10 тысяч кубических метров в сутки будет сдана в эксплуатацию одновременно с первой очередью объектов саммита АТЭС-2012. Перед этим качество очищенной воды проверит Роспотребнадзор. Только в случае положительного заключения о соответствии питьевой воды всем установленным нормам, опреснитель будет введен в эксплуатацию.

Как рассказал заместитель генерального директора ЗАО «Крокус» Эмиль Велиев, «мощность опреснителя – 10 тысяч кубических метров в сутки. Он может обеспечить водой около 40-50 тысяч человек. Мы специально установили один из самых современных, мощных и дорогостоящих опреснителей, так как учитывали дальнейшую застройку и развитие полуострова Саперный».

По словам Эмиля Велиева, «четыре опреснительные емкости позволяют бесперебойно снабжать кампус водой. В том случае, если необходимо провести прочистку или профилактику одной или даже двух емкостей, оставшиеся справятся с подачей воды для кампуса».

Трубы для забора воды находятся на глубине 400 метров в так называемой «зоне незамерзания». Очистка проводится в две ступени.

Начальник опреснительной установки ЗАО «Крокус» Алексей Ерабашев рассказал, что «такая опреснительная установка не имеет аналогов в России. Эти установки уже давно используются в Израиле, на Багамских и Карибских островах, в Саудовской Аравии. В отличие от опреснителей на судах или подлодках, которые выпаривают соленую воду, наша установка продавливает ее через отверстия мембраны, в которые могут пройти только молекулы чистой воды - H2O. В результате мы получаем отдельно воду, отдельно соляной раствор. При этом, в отличие от тех установок, которые опресняют воду методом «выпаривания», после очистки установкой на Русском острове, в воде остаются необходимые для здоровья человека микроэлементы».

В 2009 году для нужд строительства на Русском острове был запущен временный опреснитель меньшей мощности, который очищает воду по такой же технологии. По результатам проверок Роспотребнадзором, было установлено, что опресненная вода соответствует нормам ГОСТа для питьевой воды. Кроме того, было установлено, что вода из опреснителя по качеству превосходит водопроводную воду во Владивостоке, которая зачастую подается по изношенным сетям и подвергается дополнительному загрязнению.

Запуск новой опреснительной установки произойдет еще до Нового года. Первый стакан по традиции выпил специалист-технолог из США, курировавший монтаж установки. Он остался доволен качеством воды, сообщает пресс-служба ДВ филиала ЗАО "Крокус".

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru