Владивостокский ГУМ ждет большая перестройка

Собственники заинтересованы в том, чтобы продлить комплексу жизнь не менее чем на 100 лет

Собственники ГУМа решили восстановить и эффективность «точки», и ее значимость. С этой целью были задуманы реконструкция исторического торгового комплекса по адресу ул. Светланская, 33, 35 и строительство нового комплекса помещений на месте внутреннего двора и малоценных зданий, расположенных в нем.

Собственно, реконструкция уже вовсю идет в той части комплекса, которая примыкает к ул. Уборевича. Ее отгородили от остальной временными перегородками. Теперь на какое-то нужное строителям и дизайнерам время войти в ГУМ можно только с ул. Светланской.

Что в рамках ведущейся реконструкции делается и соответствует ли это охранным обязательствам в отношении памятника архитектуры, можно только догадываться. Предполагается, что все делается по уму, восстанавливаются исторические интерьеры. Однако департамент культуры Приморского края, который должен был согласовать проект реконструкции, оказалось, не видел этой работы. Впрочем, начальник департамента Анна АЛЕКО на недавнем градосовете Владивостока пообещала, что если в проекте, который должен пройти историко-культурную экспертизу и быть рассмотрен в департаменте, не будет усмотрено никаких серьезных нарушений, то заказчик и проектировщик смогут без проблем продолжать начатое ими доброе дело.

В этом отношении президент девелоперской компании Storm Properties Майкл БЕЛТОН обещал, что проект будет в рабочем порядке проходить все положенные для согласований стадии. А в том, что он будет выполнен на высоком уровне, можно не сомневаться, потому что собственники заинтересованы в том, чтобы продлить ГУМу жизнь не менее, чем на 100 лет.

В плане реконструкции исторической части ГУМа обсуждение на градосовете в основном касалось новых элементов фасада, которые имели варианты как стилизации под историческую внешность, так и совершенно отличные, подчеркивающие разницу между старым и новым. Были и «смешанные» варианты. К сожалению, виды реконструируемых интерьеров показаны не были.

Судя по представленному градосовету проекту, выполненному Архитектурным бюро «Групп-Арч», для возрождения ГУМа как передового торгового предпрятия важнее не реконструкция, а новое строительство. Об этом говорят и цифры. Если площади помещений исторического комплекса составляют 9 724 кв. метра, то новое строительство должно добавить 25 929 кв. метров. Такие площади в будущем должны позволить завести на них знаменитые мировые бренды, которые резко повысят привлекательность торгового центра. Представитель «Групп-Арч» Агнежка СТАШЧИШИН отметила, что из 8 этажей новостроя лишь три будут возвышаться над старой частью комплекса с видом на гавань и площадь. Причем на 7-8 этажах будут расположены офисы класса «А», а на 5-6 этажах будет внутренняя автопарковка. Ниже - торговые и пр. помещения.

Именно «выглядывающая» стеклянная часть новостроя вызвала серьезные возражения членов градосовета, полагающих, что такое решение вряд ли уместно. Тем более что с дальних точек сможет просматриваться еще один этаж.

Из этого тупика застройщик и проектировщик могут найти выход в других решениях. В частности, было предложено рассмотреть выкуп примыкающего к внутреннему двору ГУМа высвобождаемого здания ДВФУ по ул. Адм. Фокина. Это может существенно расширить возможности развития комплекса. Вероятно, при этом строительстве может быть повторен и положительный опыт реконструкции соседнего с ГУМом «Гастронома «Центральный», где под несколько этажей нового здания по Океанскому проспекту было освоено подземное пространство. Причем это строительство с помощью метода «стена в грунте» шло буквально впритык к расположенному выше зданию и ничем ему не повредило. Это было дорого, но оправдано.

Очень положительно были оценены интерьеры проекта, которые включили вид на исторический фасад со двора. Также было отмечено, что надо бы провести ревизию зданий и помещений внутри дворового пространства, попадающего под строительство, - есть ли в нем что-то достойное сохранения.

В целом высокую оценку проекту дал вице-губернатор БАЛАН, назвав его уникальным и заметив, однако, что его надо бы разделить на два - проект реконструкции старого комплекса и проект нового строительства. При этом они не должны нарушить сложившейся здесь гармонии застройки. С другой стороны, он заметил, что, к сожалению, осуществление этих планов еще больше увеличит нагрузку на центр города.

Другие участники обсуждения проекта также дали ему высокие оценки. Как существенное замечание прозвучало, что проектировщик должен иметь соответствующее российское разрешение на ведение проектирования реконструкции зданий и сооружений, являющихся нашим историческим и культурным наследием. Были высказаны и другие конструктивные предложения, касающиеся как реконструкции, так и строительства.

Глава администрации города Игорь ПУШКАРЕВ подчеркнул актуальность для города осуществления этого проекта и пожелал заказчику и проектировщику доработать его с учетом высказанных на градосовете замечаний.

Поскольку реконструкция уже идет, можно не сомневаться, что планам по возрождению Большого ГУМа уже ничто серьезно не помешает.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.