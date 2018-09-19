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Международная бизнес-школа "РОСТ" пройдет во Владивостоке в конце октября
23-24 октября в кампусе ДВФУ пройдет первая Русско-Азиатская бизнес-школа «РОСТ» - международная площадка для диалога между предпринимателями стран Азии, созданная для обмена опытом и развития бизнес-навыков его участников.
Обучение будет вестись по пяти основным образовательным блокам: продажи и маркетинг, стратегия и бизнес-процессы, команда и персонал, финансы и новые рынки.
Формируют программу известные в России предприниматели и компании, среди них ЯНДЕКС и Московская школа управления СКОЛКОВО.
– Мы планируем создать крупнейшую бизнес-школу Азии во Владивостоке, – говорит один из организаторов проекта Евгений Шкарупа. – Наш город становится точкой притяжения туристов и бизнесменов из Японии, Кореи, Китая и Сингапура. Необходимо реализовать новые возможности и создать что-то по-настоящему полезное. Русско-Азиатская бизнес-школа станет связующим звеном между предпринимателями наших стран и крупнейшей обучающей площадкой.
Среди спикеров: Sascha Stokic (региональный директор SUBWAY Европа), Евгений Ломизе (директор по стратегическому развитию ЯНДЕКС), Анна Цфасман (основатель и генеральный директор сети кофеен «Даблби), Андрей Леушев (Президент Farzoom), Наталья Толстая (упр.партнер Amplua, интегратор по HR-технологиям) и многие другие.
Напомним, Бизнес-школа «РОСТ» - это более широкий формат Форума «РОСТ», проходившего во Владивостоке ежегодно с 2015 года. За три года спикерами проекта стали представители среднего и крупного бизнеса России, Канады, Индии, Сингапура, Китая, США и других стран. Проект посетили более 3 000 предпринимателей.
Подробнее ознакомиться с преимуществами и спикерами Школы, а также приобрести билет можно на сайте asiarost.com.
Организаторами Бизнес-школы «РОСТ» выступили – РМОО «Клуб молодых предпринимателей» совместно с Приморским отделением ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» и Дальневосточным Федеральным университетом при поддержке администрации Приморского края.
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