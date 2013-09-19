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ОАО "Международный аэропорт Владивосток" приглашает предпринимателей на День открытых дверей

19 Сентября 2013, 18:54 | Владивосток

29 ноября 2013 года в аэропорту Владивостока (ОАО «МАВ») пройдет презентация инвестиционного потенциала аэропорта для российского и зарубежного бизнес-сообщества.

Представителям малого и среднего бизнеса будет представлена информация, касающаяся возможностей организации бизнеса на территории аэропорта, состоится экскурсия и встреча с генеральным директором ОАО «МАВ» Максимом Четвериковым. 

- ОАО «Международный аэропорт Владивосток»  активно  развивает  неавиационную  деятельность. Эта работа напрямую связана  с повышением качества обслуживания пассажиров и является для нас приоритетной. Мы получаем значительное количество предложений и вопросов относительно ведения бизнеса в аэропорту. «День открытых дверей» позволит ответить на все вопросы предпринимателей  в режиме прямого диалога, - сказал Максим Четвериков.

Напомним, что на сегодняшний день партнерами ОАО «МАВ» уже являются порядка 40 торговых и сервисных компаний. Расширение спектра оказываемых услуг на территории аэропорта планируется с учетом потребностей пассажиров. В частности, на основе результатов retail-исследования, проведенного среди клиентов аэропорта, составлен перечень наиболее востребованных услуг, карта их размещения. Кроме того,  разработана и реализуется  единая дизайнерская концепция оформления арендных площадей.

Гости «Дня открытых дверей» получат информационные материалы и проведут необходимые консультации и переговоры, содержащие исчерпывающие данные по этим и другим актуальным вопросам.

Для участия в мероприятии необходимо в срок до 10 ноября 2013 г. отправить заявку на адрес электронной почты - pr@vvo.aero. В заявке нужно указать: организацию, интересующее направление коммерческой деятельности, ФИО участника и контактные данные, сообщил ZRPRESS.Ru Департамент корпоративных коммуникаций ОАО «Международный аэропорт Владивосток».

Досье: ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (ОАО «МАВ») - занимает одну из лидирующих позиций по объему пассажиропотока среди дальневосточных аэропортов. В 2012 году количество обслуженных аэропортом пассажиров впервые составило 1 млн 624 тыс. В 2012 аэропорт Владивостока выполнил программу по приему-выпуску воздушных судов глав государств и правительственных делегаций  саммита  АТЭС. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает более 30 направлений, полеты по которым совершают ведущие российские и азиатские авиакомпании. Аэропорт имеет допуск на прием всех типов воздушных судов и категорию II ИКАО. Уровень комфортности нового терминала соответствует стандарту «С» IATA.Основным акционером ОАО «МАВ» является ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» (управляет 52,2 % акций Общества).

ZRPRESS.Ru, Владивосток.
 

 

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Теги: аэропорт  владивосток  ОАО «МАВ» 



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Комментарии

  • ххххххххххххх16:30, 20.09.2013#

    Начните со стоянок авто. Не высаживайте людей за 500 метров от аэровокзала с чемоданами, нигде в мире нет такого.

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