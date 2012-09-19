ЛАНИТ ДВ внедряет «Электронные Дневники» в школах Приморья

В течение последних десятилетий информатизация стабильно определяется как одна из главнейших задач развития российской системы образования. К тому есть и все предпосылки: спрос на рынке труда, внедрение ИКТ в повседневную жизнь, все возрастающая открытость образовательного пространства, внедрение технологий дистанционного образования.

И вот очередное ноу-хау – электронный дневник школьника! Что это, дань моде? Отнюдь, это совершенно уникальный проект, благодаря которому появилась возможность создать единую электронную сеть для участников всего процесса образования. Конкурс на реализацию подобного проекта в Приморском крае выиграла компания ЛАНИТ ДВ.

Электронный дневник во многом похож на обычный, только смотреть его можно из любой точки мира, в которой есть Интернет. Для того чтобы попасть на сайт, участникам проекта выдаются индивидуальные пароли. Предполагается, со временем этот ресурс объединит в себе целую сеть общеобразовательных и специализированных школ из разных уголков РФ. Однако уже сейчас можно говорить о том, что сделан реальный первый шаг в автоматизации школьного образования в Приморском крае.

Дмитрий ГЕРМАН, генеральный директор ЗАО «ЛАНИТ ДВ»: «В учебных заведениях введение электронной системы учета знаний позволит создать единое информационно-образовательное пространство между школьниками, их родителями, учителями и администрацией школы и города. Так, у педагогов появится еще один способ общения с родителями, надо сказать, более надежный, чем ранее. Данная система также поможет занятым родителям: они смогут дистанционно, через Интернет, контролировать успеваемость своего ребенка и выполнение им домашних заданий, кроме того, узнавать вовремя о родительском собрании. При желании могут получать данную информацию посредством SMS. Выгода от нововведения есть и ученикам: к примеру, зайдя на сайт, они смогут быстро найти расписание уроков и домашние задания.

В перспективе наш сервис от оценок, контроля посещаемости, домашних заданий и общения разовьется до полноценной информационно-образовательной среды. Планируется разработать системы мотивации ученика при помощи ИТ (фиксирование достижений учащегося, выявление позитивных тенденций его развития), создать хранилище электронных образовательных материалов, разработать конструкторы по созданию электронных курсов для очного и дистанционного обучения, дополнительные системы отчетности для контролирующих органов, будем интегрироваться со всеми внешними информационными системами».

Следует отметить, что сервис «Электронные Школьные Дневники»начал функционировать с 2011 года и предоставлялся школам наравне с аналогичными системами. Сегодня же данную систему активно используют 435 учебных заведения Приморского края. И это не единственная цифра! По словам Петра БАУЕРА, директора департамента развития бизнеса и продаж ЗАО «ЛАНИТ ДВ», сегодня в системе зарегистрировано 5758 учителей, 93 751 ученика и 71 993 родителей».

Петр Бауер: «Губернатором в 2009 году были определены основные критерии развития электронных сервисов. Все системы автоматизации должны быть локализованы на территории Приморского края. Вся информация должна храниться в центрах обработки данных края и отвечать всем требованиям безопасности. Это в свою очередь позволит развивать информационные технологии в Приморском крае, а также сократит объем внешнего трафика, который в нашем регионе, к сожалению, пока еще дорог и не обладает достаточной скоростью передачи данных».

Компании ЛАНИТ ДВ удалось создать единую систему – «Электронная школа Приморья», которая позволила автоматизировать образовательные процессы, начиная от дошкольного образования и заканчивая старшими классами среднеобразовательной школы. В настоящее время проект «Электронная школа Приморья» успешно поддерживает не только работу раздела централизованной системы «Электронная очередь в детский сад», но и таких сервисов, как: электронный журнал, персональный сайт школы на портале, электронный детский сад, электронная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья, дополнительное образование детей и взрослых и социальную сеть (блоги, форумы для учащихся, родителей, учителей, управленцев).

«В дальнейшем планируется развитие данного проекта, - говорит Петр Бауер. - Так, будет создана электронная библиотека, а путем интеграции с сайтами вузов Приморского края получит свое развитие модуль «дополнительное образование». В проекте также будут сконцентрированы данные для подготовки к экзаменам – модуль «ЕГЭ и ГИА 9». В данной системе мы постараемся в полном объеме уместить информацию об организации отдыха и здоровья детей».

По вопросам регистрации и техническим вопросам работы системы обращаться по телефону: 8 (423) 244-80-84.

http://dnevniki.shkolapk.ru/

www.lanitdv.ru

Елена СТАРИКОВА, «Золотой Рог».