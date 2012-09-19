Возмещение судебных издержек: как не обмануться в ожиданиях?

Тот факт, что поиск истины в суде может оказаться весьма затратным процессом, уже ни для кого не секрет. Порой судебный выигрыш омрачается серьезными потерями нервов, времени, финансов. Обидно. Тем более для тех, кто не знает, что законом предусмотрено право на возмещение судебных издержек в пользу выигравшей стороны. Насколько сложно возместить расходы и вернуть потраченные деньги? Как работает этот механизм? Верно ли мнение: попытка возместить такие потери - это всего лишь способ потерять еще больше?

На эти и другие вопросы «ЗР» ответил эксперт в области юридического сопровождения участников ВЭД, генеральный директор Юридической компании «ВЭД-ГАРАНТ» Александр РЕЗНИКОВ.

- Вполне очевидно, современные реалии внешнеэкономической деятельности тесно переплетены с необходимостью судебных разбирательств. Подавляющее большинство участников ВЭД так или иначе оказывается перед выбором: идти в суд или терять деньги. Есть те, кто до сих пор обреченно машет рукой, другие же предпочитают отстаивать свои права. Как показывает практика последних лет, вполне успешно.

Естественно, тема возмещения судебных издержек крайне интересна. По моему опыту, судебные издержки могут достигать весьма значительных величин. В первую очередь потому, что понятие это собирательное и включает в себя государственную пошлину, денежные суммы, подлежащие выплате (в зависимости от необходимости) экспертам, переводчикам, юристам и пр. В то же время из такого списка расходов наиболее актуальными сегодня оказываются издержки, связанные с услугами юридического представителя. Часто этот пункт судьи подвергают наибольшим сомнениям. А значит, именно в этом вопросе нужно быть максимально внимательным, если не сказать дотошным. Но об этом чуть позже. Сейчас же хочу отметить: единственным местом, где есть возможность осуществить желание компенсировать ваши финансовые потери, является суд. Как правило, требование о компенсации судебных издержек заявляется вместе с основным исковым требованием. Однако требование о компенсации расходов может быть заявлено и после подачи основного требования. Времени на раздумья достаточно, а именно, 6 месяцев с момента вступления в законную силу последнего судебного акта, которым завершилось рассмотрение дела по существу. Не забывайте об ответчике: заблаговременно отправляйте ему копию заявления о компенсации расходов и соответствующие документы.

Теперь обратимся непосредственно к закону. Казалось бы, все очевидно: статья 110 Арбитражно-процессуального кодекса РФ указывает, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с проигравшей стороны. При этом если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. То есть, лицо, выигравшее судебную тяжбу, вправе требовать возмещения собственных судебных расходов в том или ином объеме. Жаль, что подобную однозначную трактовку «разбавляет» один нюанс. Пункт 2 статьи 110 Арбитражно-процессуального кодекса РФ поясняет: расходы, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах. Формулировка «разумные пределы» есть, а легального определения данного понятия нет. Из правовых позиций арбитражных судов и, прежде всего, Высшего Арбитражного Суда РФ (сокращенно ВАС РФ), невозможно вычленить точное определение этих самых «разумных пределов». Как мы знаем, наличие разночтений влечет появление трудностей, с которыми проходится разбираться.

Мне оптимальным кажется такой подход к вопросу: конструкция «разумные пределы» должна рассматривается комплексно. В этом случае разумность ставится в зависимости от объема выполненной работы (количество судебных заседаний, подготовленных документов и т.д.) и сложности дела (часто ли встречаются подобные дела в судебной практике, есть ли сформированная и единообразная практика вообще). Так же учитывается, насколько размер оплаты услуг представителей истца превышает средний размер гонорара в подобных делах в данном регионе и т.п. По моему мнению, должен приниматься во внимание и авторитет юридического представителя, если хотите, его известность. Ведь чем известнее юридическая фирма, представляющая клиента, тем выше оказывается стоимость услуг. Заканчивая с теорией, необходимо помнить: единой практики по взысканию судебных издержек фактически нет. Следовательно, многое зависит от самого судьи. Если требования о возмещении судебных издержек, по мнению суда, будут превышать разумные пределы, такие требования удовлетворены не будут, либо окажется удовлетворенными частично.

Возможно, по этой причине среди представителей делового сообщества распространено мнение «Компенсировать судебные издержки в полном объеме практически невозможно». Это не совсем так. В качестве примера хочу напомнить весьма показательный случай: постановлением президиума ВАС РФ по делу ВАС-16067/2011 были удовлетворены требования о компенсации судебных издержек в размере 2 889 302 рубля. Обращаясь к моему личному опыту, могу заверить: надлежащая подготовка документов, составляющих доказательную базу, делает реальностью стремление возместить издержки.

На вопрос «Что делать?» отвечу: собирайте максимальное количество документов, подтверждающих, что вы действительно понесли заявленные к возмещению финансовые потери. Ваша обязанность доказать суду обоснованность выдвигаемых требований документально. А значит, к договору оказания юридических услуг и акту выполненных работ должны прилагаться иные документы, описывающие и подтверждающие объемы любых действий, которые выполнялись юристом, экспертами и прочими лицами. Полезно требовать от юриста составления подробных отчетов о выполненной работе и также предоставлять их суду. Иными словами, чем подробней и убедительней будут ваши документы, подтверждающие право требовать конкретную сумму, тем больше вероятность возместить понесенные судебные расходы, особенно когда речь идет о финансовых затратах на юридического представителя.

В заключение хотел бы упомянуть о ближайших изменениях в Арбитражно-процессуальном кодексе РФ. Уже с 26 сентября 2012 года вступит в силу пакет поправок, касающихся упрощенного судопроизводства. Арбитражный суд в соответствии с новыми правилами практически в любом случае будет рассматривать споры в порядке упрощенного производства при цене иска до трехсот тысяч рублей; это же будет касаться и некоторых других категорий судебных дел. Упрощенный порядок производства при этом означает, что стороны не будут присутствовать в судебном заседании, а весь процесс будет проходить как обмен документами, изучив которые, судья будет принимать решение в отсутствии сторон. Есть основания прогнозировать, что суды будут стараться идти по пути уменьшения размера судебных издержек, особенно в тех случаях, когда ответчиком (а затем и должником) являются государственные органы или учреждения. Как бы там ни было, не следует забывать, что решение о взыскании судебных издержек продолжит в большей степени зависеть от субъективного решения судьи.

Что же получается? С одной стороны, налицо фактор определенной доли субъективности выносимого судом решения. С другой, очевидна и несостоятельность утверждения о бесполезности попыток вернуть деньги, потраченные в ходе судебного разбирательства. Ясно, что для этого придется обращаться в суд и доказывать обоснованность ваших претензий. Но результат напрямую зависит даже не от судьи, а от тщательности подготовки документов, способных подтвердить корректность указываемой суммы. И значит, если вы предполагаете возмещать судебные издержки, необходимо готовиться к этому процессу заранее, и требовать от всех лиц и организаций, которые оказывают вам платные услуги, полного документального подтверждения выполняемой ими работы.

Константин ВАЛЬТЕР.

«Золотой Рог».