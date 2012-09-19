Пять многомиллионных судов, предназначенных для саммита во Владивостоке, простояли без дела

За залпами грандиозного салюта, ознаменовавшего окончание работы саммита АТЭС, сложно было разглядеть притаившиеся в разных углах бухты Золотой Рог сингапурские катамараны и плавучий отель «Георг Отс», на участие которых в мероприятиях саммита был затрачен не одна сотня миллионов рублей (аренда катамаранов, по некоторым данным, обошлась в несколько миллионов долларов). При этом ответ на вопрос, насколько были оправданы эти траты, повис в воздухе.

Два катамарана Penguin-32 и Penguin-33 были арендованы ФГУП «Росморпорт» у компании Penguin International Ltd. (Сингапур) для организации перевозок участников саммита на остров в период работы форума.

Увы, но, по сведениям «ЗР», на катамаранах успели прокатиться лишь журналисты. Оба двухпалубных катамарана китайской постройки и вместимостью 200 человек были доставлены во Владивосток на транспортном судне из порта Сингапур. И практически все время работы саммита простояли у причальной стенки. Чему, как сообщили наши источники, безмерно радовались их «родные» экипажи в составе аж 12 человек.

Типично по-приморски

Забавно, но к тому же саммиту непосредственно в Приморье были построены еще три пассажирских катамарана вместимостью по 223 человека каждый. Суда по заказу администрации Приморья по проекту ООО «Композитное кораблестроение» (Тихоокеанское конструкторское бюро) строились на площадях ОАО «Восточная верфь» во Владивостоке. И с большим скандалом.

Напомним, что проект по строительству катамаранов разработан приморской компанией «Пасифико Марин». Применение композитных материалов делает суда экономически выгодными и пригодными для использования в сложных погодных условиях. При строительстве специалисты разрабатывали и внедряли новые технологи, которые позволили существенно сократить сроки. Стоимость каждого судна составляет порядка 100 млн рублей.

Первые два судна, построенные непосредственно «Восточной верфью», получили названия «Москва» и «Санкт-Петербург». Катамаран «Москва» был принят заказчиком - администрацией Приморья - 24 августа. «Санкт-Петербург» в августе еще проходил ходовые испытания. А вот третий катамаран со звучным именем «Владивосток» к началу саммита на воду так и не был спущен. Руководство ООО «Пасифико Марин», собственника судна, заявило, что компания не может спустить судно на воду, так как руководство «Восточной верфи» «блокирует возможность транспортировки судна, а также перекрывает специалистам «Пасифико Марин» доступ на территорию завода». Директор ООО Сергей ВОЛОШЕНКО даже обратился к генпрокурору Юрию ЧАЙКЕ с просьбой провести проверку действий руководства «Восточной верфи» и принять меры. По его данным, два катамарана, которые строила верфь, были спущены на воду летом этого года с отставанием от графика на 10 месяцев.

У представителей «Восточной верфи» своя версия происшедшего. «Компания ООО «Пасифико Марин», которая на территории верфи занимается строительством катамарана «Владивосток», подготовит судно, по нашим подсчетам, лишь через два месяца. Хорошо бы им ко льдам успеть», - сообщил 28 августа журналистам исполняющий обязанности заместителя гендиректора ОАО «Восточная верфь» по производству Наиль РЯЗАНОВ.

В свою очередь член совета директоров ОАО «Восточная верфь» Геннадий ЛАЗАРЕВ сообщил журналистам, что ООО «Пасифико Марин» является должником предприятия. «Они должны нам за аренду 40 млн рублей», - сказал он.

Директор «Пасифик Марин» пошел еще дальше. «Нарушение права собственности ООО «Пасифико Марин» принудило отказаться от регистрации на территории Приморского края и искать убежища в других регионах Российской Федерации и за ее пределами. Территорию Приморского края покидает не только современное предприятие, но и высококвалифицированный, знающий себе цену персонал компании. Под давлением приведенных обстоятельств ОАО «Роснано» воздерживается от крупномасштабных инвестиций в развитие композитного судостроения на базе ООО «Пасифико Марин» по проекту, разработанному в течение последних двух лет», - такие факты привел Сергей Волошин 1 сентября в открытом письме к президенту РФ Владимиру ПУТИНУ.

«Георг Отс» - паром и казино

Еще более забавна ситуация с паромом «Георг Отс», в 1986 году использовавшегося для поездки Михаила ГОРБАЧЕВА на встречу с Рональдом РЕЙГАНОМ в Рейкьявик. Предполагалось, что паром станет плавучей гостиницей для участников саммита АТЭС, но в итоге с наплывом гостей справилась «Легенда морей». Какая судьба ждет «Георг Отс» дальше, не знает никто.

Досье "ЗР"

Теплоход «Георг Отс» был построен в 1979 году на судостроительной верфи в Щецине, в Польше. Практически все время судно проработало на Балтике. После распада Советского Союза судно какое-то время принадлежало эстонской компании ESCO Maritime Co. Ltd., а затем по распоряжению министерства транспорта РФ было приобретено Морской администрацией порта Санкт-Петербург. За время существования судно несколько раз было модернизировано. В результате модернизаций было уменьшено количество баров, ресторанов, магазинов, демонтировано казино и увеличено количество кают. В результате всех модернизаций количество пассажирских мест было увеличено почти на сотню и сегодня составляет порядка 370. В сентябре-октябре 2010 года судно совершило переход в порт Владивосток Северным морским путем. Это второе пассажирское судно, совершившее переход на Дальний Восток таким маршрутом. Первым был теплоход ДВМП «Антонина Нежданова».

Реконструкция судна проводилась на Славянском судоремонтном заводе в поселке Славянка. В мае 2011 года депутаты Законодательного собрания Приморья внесли изменения в закон «О краевой целевой программе «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» на 2008-2012 годы. Поправки в том числе предусматривали выделение 200 млн рублей на ремонт и модернизацию теплохода «Георг Отс».

В начале мая 2012 года СМИ Приморья в своих интернет-версиях разместили фотографии происшествия на судоремонтном заводе, где в сухом доке на ремонте стоял паром «Георг Отс». На снимках было видно, что часть дока разрушена. СМИ со ссылкой на источники в местном порт-пункте сообщали, что произошел порыв по сварным швам одного из понтонов дока. Отмечалось также, что судно получило две пробоины, но оставалось на плаву. Транспортная прокуратура Приморья начала проверку, но эксперты повреждений на корпусе парома не нашли. Ну и хорошо, на повестке дня вопрос, что сегодня делать с этим чудом судостроения.

Один из вариантов предусматривал использование парома на маршрутах в Японию и Корею. Однако специалисты отмечают ряд конструктивных особенностей «Георга Отса», влияющих на его эксплуатацию.

В частности, обводы носа судна спроектированы для плавания по внутренним водным путям - рекам и озерам. При плавании в открытом море, особенно в штормовую погоду, это обстоятельство скажется на мореходных качествах судна, а именно скорости, качке.

Кроме того, погрузка-выгрузка судна возможна только при стоянке перпендикулярно линии причала. Кормовая и носовая аппарели выдвигаются прямо, поворачиваться не приспособлены. Найти неспециализированные причалы для этих целей в портах Японского моря (в том числе в Японии) крайне сложно.

Еще один момент - высота аппарели парома 1,8 метра в опущенном состоянии. Высота причалов в портах, как правило, выше 2 метров. Это обстоятельство не позволяет использовать грузовое устройство судна без дооборудования причала: строительство слипа, пандуса или т.п. В противном случае аппарель судна не становится на упоры и не может использоваться для погрузки-выгрузки автотехники.

Специалисты, занимающиеся вопросами безопасности мореплавания, считают, что для плавания в дальневосточных морях, в целях обеспечения безопасности судна, следует заварить носовую часть судна. Это позволит избежать попадания внутрь гаража воды при плавании в штормовых условиях либо во льдах.

Еще один фактор - отсутствие системы объемного пожаротушения типа «Водяной туман», наличие которой обязательно при пассажирских перевозках. При плавании между Санкт-Петербургом и Калининградом на «коротком плече», вдоль берегов, рядом с портами, в которых имеются современные суда спасатели, на это обстоятельство не обращали внимание. При плавании вдали от берегов, портов (особенно при рейсах на Магадан, Петропавловск-Камчатский, Курилы и т.п.) это обстоятельство может послужить препятствием для пассажирских перевозок. Для примера, т/х «Русь» был оборудован такой системой в Финляндии. Стоимость оборудования и работ составили порядка $800 тыс.

Кроме того, при формировании предложений по дальнейшему использованию т/х «Георг Отс» необходимо исходить из того факта, что судно было спроектировано и построено в 1980 году в соответствии с существовавшими в то время показателями экономической эффективности (и даже в тот период существенно уступая мировым аналогам по показателям экономической эффективности). В настоящее время стоимость мазутного и дизельного топлива значительно выросла, и экономичность использования судна сильно снизилась. Как видим, в текущем состоянии судно мало приспособлено к использованию в водах Дальнего Востока и не подготовлено к осуществлению заграничных рейсов.

Отметим, что на совещаниях самого разного уровня предлагалось, в том числе использование парома в качестве плавучего казино. При этом существуют варианты и оформления судна как территории игровой зоны Приморского края, и использования его за пределами территориальных России, но со сменой флага (последнее, однако, скорее всего, не будет приемлемо по политическим соображениям). На каком варианте остановятся собственники - увидим.

«Легенда» напоролась на скандал

Пожалуй, единственным относительно эффективно эксплуатируемым судном, заказанным к саммиту, оказался трансокеанский круизный лайнер «Легенда морей» (Legend of the Seas). На нем жили гости саммита и проходили некоторые мероприятия.

Правда, и это судно умудрилось стать участником скандала. Напомним, туристической поездкой в Японию на круизном лайнере «Легенда морей» в качестве поощрения были награждены лучшие волонтеры саммита. Об этом 9 сентября волонтерам сообщил президент России Владимир Путин, поздравивший добровольных помощников с хорошей работой во время саммита АТЭС.

Однако в процессе подготовки мини-круиза выяснилось, что среди пассажиров лайнера как-то мало волонтеров и подозрительно много людей с фамилиями, совпадающими с региональными чиновниками и их родственниками.

Возникший скандал частично удалось уладить только после личного вмешательства губернатора края, который «разрулил» ситуацию, отправив тех, чьи места в японской группе оказались заняты, в тур в любимый приморцами Китай. Поехало в Поднебесную более 80 человек, около десяти волонтеров отказались от поездки.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».