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Коммунисты выступили против офшорной зоны на острове Русском
Просчитать сейчас, каким будет экономический эффект от создания спецрайона, невозможно
Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о создании специальных административных районов (САР) на островах Русском во Владивостоке и Октябрьском в Калининградской области, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Законопроект предоставляет ряд льгот зарубежным компаниям, которые желают перерегистрироваться в России.
В начале заседания депутат Николай КОЛОМЕЙЦЕВ (КПРФ) обратил внимание депутатов на то, что законопроект внесен с нарушением, и попросил снять его с рассмотрения.
«Реализация законопроектов потребует расходов, покрываемых за счет средств бюджетов. Необходимо определить в законопроекте источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств бюджетной системы», - приводит слова депутата «Интерфакс». Вопрос был поставлен на отдельное голосование, но не встретил поддержки депутатов.
Один из депутатов задал вопрос о потенциальном экономическом эффекте от принятия законопроектов. «Просчитать сейчас, какой будет эффект, достаточно сложно. Если говорить о налогах, ты мы не такие уж большие преференции даем. Мы фактически все основные налоги для этих компаний сохраняем. Мы даем им льготы только по выплате дивидендов. Мы устанавливаем нулевую ставку для дивидендов, которые выплачивают внутри страны, и устанавливаем налоговую ставку в 5%, которые они выплачивают за пределы страны. На сегодняшний день нам очень сложно сказать, какой эффект экономический мы получим», - ответил член Совета Федерации, один из авторов законопроекта Алексей МАЙОРОВ.
Законопроект был внесен в Госдуму 18 июня. Среди авторов - хорошо известные в Приморье политики: первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор ПИНСКИЙ и сенатор Людмила ТАЛАБАЕВА.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»
Одним из первых резидентов спецрайонов может в перспективе стать «РусАл» Олега ДЕРИПАСКИ, уже имеющий в Приморье «дочку» в лице ООО «Ярославская горнорудная компания» (пос. Ярославский, крупнейший в России производитель флюоритового концентрата. В настоящее время головная компания попавшего под американские санкции «РусАла» United Company Rusal Plc (UC Rusal) зарегистрирована на острове Джерси (территория, находящаяся в собственности Английской Короны, один из крупнейших в мире офшоров).
Первый законопроект («О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ») устанавливает особенности создания, функционирования и упразднения САР, порядок административного управления на таких территориях, требования к процедурам получения статуса участника. Прописываются полномочия управляющей компании, которая собирает заявки от участников и заключает соглашения.
Законопроект предполагает создание подразделений федеральных органов госвласти и Фонда социального страхования на территории САР. Также законопроект предусматривает особый порядок привлечения к работе иностранных граждан.
Второй законопроект («О международных компаниях») из пакета внесенных предполагает присвоение юридическим лицам (российским хозяйственным обществам в форме ООО и публичным и непубличным акционерным обществам либо редомицилируемым иностранным юридическим лицам) особого статуса международной компании в САР на островах Русский и Октябрьский.
Законопроектом устанавливаются особенности создания международной компании, ее государственной регистрации, предоставления и прекращения статуса международной компании. В частности, юрлица - резиденты САР получат особый статус международной компании, дающий возможность применения к ним более гибкого корпоративно-правового режима (учреждение в течение пяти дней, конфиденциальность части сведений).
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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