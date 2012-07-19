Инвестиционный климат Дальнего Востока стандартизируют

25 июля в Хабаровске пройдет региональное совещание с участием российского Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое является разработчиком стандартов формирования благоприятного инвестиционного климата. В этот же день Хабаровский край первым на Дальнем Востоке подпишет соглашение о сотрудничестве по комплексному улучшению инвестиционного климата.

После Хабаровска специалисты АСИ отправятся во Владивосток, где ожидается подписание аналогичных документов. О состоянии дальневосточного инвестклимата, о мерах, которые необходимо принять для его улучшения на региональном и федеральном уровнях, «ЗР» беседовал с инвестиционным уполномоченным – заместителем полномочного представителя Президента РФ в ДФО Александром ЛЕВИНТАЛЕМ.

- Александр Борисович, что представляют выработанные АСИ стандарты?

- Если коротко, то это собранный в России и мире в концентрированном виде передовой опыт формирования инвестиционного климата. Агентство разрабатывает дорожные карты по сокращению сроков согласования в строительстве, по упрощению процедур подключения к сетям и т.д. Все эти меры необходимы дальневосточным регионам для дальнейшего развития.

- На кого, по-вашему, следовало бы равняться в вопросах создания благоприятный условий для инвесторов? Может быть, такие территории есть в ДФО?

- В России такой пример - Калужская область, не имеющая практически никаких природных ресурсов и преимуществ, кроме близости к потребительскому рынку Москвы. Еще недавно это был один из самых неблагополучных в экономическом и финансовом плане регионов. Но власти этого субъекта РФ не просто создали режим наибольшего благоприятствования инвестициям, но и вложили средства регионального бюджета в создание производственной площадки, к которой самостоятельно подвели всю инфраструктуру и коммуникации. На первую площадку даже не хватило денег в бюджете и пришлось брать кредиты в банках. Кроме того, власти Калужской области постарались убрать бюрократические барьеры на пути инвесторов. Такой подход весьма впечатлил инвесторов, в области одно за другим стали появляться новые предприятия, многие мировые бренды посчитали целесообразным открыть там производства, в течение нескольких лет бюджет наполнился доходами, часть из которых продолжают вкладываться в создание новых инвестиционных площадок.

На Дальнем Востоке пока нет ни одной площадки технопарка, обеспеченной всеми объектами инфраструктуры. У нас, конечно, нет рядом московского рынка, но зато РФ на юго-восточных рубежах граничит с такими крупными рынками, как КНР и Япония. Только в зоне действия АТЭС сосредоточено 48% мировой торговли, а рядом еще Индия и целый ряд государств, которые пока не вошли в АТЭС. Более того, в каждом регионе ДФО есть внушительные запасы природных ресурсов. Однако так, как власти Калужской области, сегодня не работает ни одна региональная администрация на Дальнем Востоке. И наши объективные преимущества пока используются мало.

Это подтверждают данные по иностранным инвестициям. В 2011 году на Дальний Восток пришло $9,9 млрд. Это хороший показатель, выводящий ДФО в число российских лидеров (2-е место после Центрального ФО) по объемам иностранных вложений на душу населения – около $1 600 на человека (по РФ – $1333). Но если исключить из учета вложения в нефтегазовые проекты Сахалина, составившие более 70%, показатели поменяются кардинально и составят лишь $450. При этом в Хабаровском и Приморском краях на каждого жителя приходится меньше $100. Похожая картина с объемами отечественных вложений, которые в 2011 году превысили 1 трлн рублей. Но если вычесть из этой суммы вложения федерального бюджета в проекты АТЭС, в целевые федеральные программы, отнять инвестиции крупных корпораций, инвестиционная политика которых контролируется государством, то прямых частных инвестиций останется менее половины.

- В защиту дальневосточников, наверное, можно сказать, что даже в сравнении со стартовыми параметрами, бывшими в Калужской области, условия ведения бизнеса у нас значительно хуже…

- Вы правы, не все в силах региональных властей. И для массового привлечения частных инвестиций на Дальний Восток условия хозяйствования здесь должны быть хотя бы сопоставимы с общероссийскими. Чтобы этого достичь, необходимо, во-первых, разработать механизмы устранения существующих инфраструктурных ограничений – нам нужны железные и автомобильные дороги, линии электропередач.

Государство пыталось в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) взять на себя обеспечение инфраструктурой важнейших объектов, был даже создан специальный инвестиционный фонд. Но кризис 2008 года заставил пересмотреть расходную часть бюджета, Инвестиционный фонд потерял источник доходов и даже начатые с его помощью проекты затормозились. Да и в целом система государственно-частного партнерства отличается неповоротливостью, сложностью процедур согласования, длительностью принятия решений. Правда, сейчас уже готов федеральный законопроект о ГЧП и, возможно, в ближайшие месяцы им будут урегулированы основные разногласия в терминах, определены четкие рамки требований, что поможет партнерству государства и бизнеса развиваться более успешно.

Бизнес и сам готов инвестировать даже в такие сложные проекты, как строительство железных дорог и энергетика. Только государство пока не предложило ему механизмов возврата инвестиций. Одна из перспективных схем – освобождение предприятий от налогов на сумму вложений, произведенных им в общую инфраструктуру. Пока эта идея не поддержана всеми заинтересованными федеральными министерствами, но необходимость выработки подобных подходов очевидна и, думаю, в скором будущем механизмы привлечения частных капиталов в строительство инфраструктуры будут выработаны.

Во-вторых, необходимы особые условия функционирования экономики Дальнего Востока. Это система налоговых льгот и преференций, освобождающих инвестора на время достижения окупаемости проекта от большинства сборов. Необходимы и специальные подходы к разрешительным процедурам. Был ведь принят специальный закон, позволяющий в ускоренном порядке освобождать и оформлять землю под объекты саммита АТЭС. И это отлично работает. Почему бы не распространить подобный подход на другие важнейшие проекты Дальнего Востока? Необходимо принять закон «О развитии Дальнего Востока», внести поправки в действующие нормативные акты, закрепляющие за ДФО ряд преференций, стимулирующих инвесторов к созданию производств. В сумме с усилиями региональных властей они и смогут создать тот неповторимый благоприятный инвестиционный климат, который позволит макрорегиону совершить качественный экономический и социальный скачок.

Надо сказать, что в последнее время ситуация меняется. На Дальнем Востоке развивается трубопроводная система по транспортировке нефти и газа, строится космодром в Амурской области, финансируются проекты в рамках программы развития Дальнего Востока и Забайкалья. А самым крупным шагом к изменению ситуации стало создание Министерства по развитию Дальнего Востока, головной офис которого будет работать непосредственно на дальневосточной территории. Это позволяет смотреть в перспективу с обоснованным оптимизмом.

Александр ЗУБОВ, "Золотой Рог".