Игорная зона в Приморье рассчитывает на газ

Власти Приморского края пригласили частных инвесторов к участию в создании в регионе интегрированной развлекательной зоны (ИРЗ), одной из четырех специальных зон в РФ, где будут легализованы азартные игры, и единственной, имеющей прямой доступ к азиатскому рынку.

Компания-заказчик приморской игорной зоны - ОАО «Наш дом - Приморье» (100% акций принадлежат краевой администрации) - объявила «запрос на концепции» по созданию в ИРЗ сети интегрированных курортов. Окончание срока приема предложений инвесторов - 21 сентября 2012 года, говорится в сообщении АО.

Объявление о планах проведения подобного тендера среди инвесторов было сделано представителями компании на конференции Global Gaming Expo - Asia (G2E Asia) в конце мая в Макао.

Досье "ЗР"

Игорная зона «Приморье» расположена в курортной зоне Уссурийского залива на берегу бухты Муравьиная у мыса Черепаха. Территория включает пресноводное озеро, что позволяет использовать ее не только для развития игорного бизнеса, но и как туристско-рекреационный курорт. Для строительства объектов отведен земельный участок площадью 263,09 га. Проектом предусмотрено строительство 16 гостиниц различного класса, казино, яхт-клуба, причала на 65 судов, горнолыжной трассы, торгово-выставочного центра, административно-офисного центра, гостевых вилл, пляжей.

На официальном сайте ИРЗ «Приморье» говорится, что проект реализуется с привлечением соинвесторов за счет внебюджетных источников. Общий объем капиталовложений составит не менее $1 млрд 762,8 млн. Срок проекта - 243 месяца.

«Процесс «запроса на концепции» позволит упростить процедуру взаимодействия, обеспечивая более структурированный и прозрачный обмен информацией с инвесторами. Поскольку игровой бизнес на территории ИРЗ является легализованным, мы ищем те концептуальные предложения, которые нацелены на развитие туризма. Все усилия направляются на то, чтобы гарантировать уверенность инвесторов в бизнес-среде Приморья», - отметила генеральный директор компании «Наш дом - Приморье» Марина ЛОМАКИНА, слова которой приводятся в сообщении.

«Цель создания ИРЗ - извлечение финансовой выгоды из значительного роста экономик азиатских стран», - говорится в сообщении. Зона «Приморье» располагается примерно в 20 км от нового международного аэропорта Владивостока, находится всего в двух часах полета от Сеула и Токио. В сентябре этого года во Владивостоке будет проходить саммит стран АТЭС, напоминает компания.

«Запрос на концепции» будет контролировать независимая консультационная фирма Galaviz & Company LLC (Лас-Вегас), отобранная «Нашим домом». «Предполагается, что процесс рассмотрения концепций будет прозрачным, структурированным и будет соответствовать передовой практике международного уровня, следуя стратегической цели правительства России по увеличению въездного туризма и экономического развития Дальнего Востока», - отмечается в сообщении.

Напомним, что в июне 2011 года ОАО «Наш дом - Приморье» заключило первое соглашение с ООО «Первая игровая компания Востока» по реализации инвестиционного проекта на строительство «Многофункционального развлекательного комплекса с казино» общей площадью не менее 16 тыс. кв.м. Планируемый срок ввода объектов в эксплуатацию - сентябрь 2014 года.

По данным ОАО «Наш дом - Приморье» на 31 декабря 2011 года были определены инвесторы на 10 земельных участках. Например, ООО «Далта-Восток-1» числится инвестором 4-звездочной гостиницы с казино стоимостью $133,2 млн. 5-звездочные гостиницы стоимостью $214,8 млн и $54,9 млн собираются строить соответственно ООО «Хоумуокс Приморье» и ООО «Гейминг Констракшн».

Отметим, что авторы концепции игорной зоны рассчитывают на подведение к территории газа. По данным ОАО «Наш дом - Приморье», в настоящее время находятся в стадии утверждения предложения по проекту теплоснабжения, реализуемому в виде блочно-модульных газовых котельных на сжиженном газе с поэтапным наращиванием мощностей и переходом на природный газ. Стоимость проекта оценена в 617,6 млн рублей.

Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".