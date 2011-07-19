Бизнесмен для инноваций

Андрей КОСОЛАПОВ – личность в деловых кругах Приморья известная: он не только почти двадцать лет занимается предпринимательством, одним из первых в Приморье он стал инвестировать средства в перспективные инновационные проекты и не ошибся. На его счету несколько десятков компаний, которые он организовал, профинансировал, а затем продал стратегическим инвесторам. Теперь свой опыт инновационной деятельности предприниматель будет применять в новой сфере – именно на него возложена задача формирования инновационного блока в Дальневосточном федеральном университете.

Как с точки зрения бизнесмена выглядит сегодня инновационная карта Приморья? Есть ли проекты, интересные для инвестирования? Как будет строиться работа с инновациями в ДВФУ? На эти и другие вопросы в интервью «ЗР» ответил генеральный директор ЗАО «Тихоокеанская управляющая компания», заместитель проректора по науке и инновациям ДВФУ Андрей Косолапов.

- Андрей Георгиевич, с инновациями вы знакомы не понаслышке. Еще в 1998 году компания под вашим управлением вывела на российский электротехнический рынок товарную марку ДЭК, которая впоследствии стала самой известной в своем сегменте и была продана крупному европейскому стратегическому инвестору. На ваш взгляд, много ли в Приморье проектов, которые готовы перейти на уровень старт-апа?

- К сожалению, старт-апов у нас мало. Хотя перспективные разразработки, безусловно, есть и в недрах ДВО РАН, и в университетах, которые вошли в состав ДВФУ. Но у нас логика финансирования науки не стимулирует инновационную деятельность, а направлена, в основном, на научное продвижение. Разработка может быть научно содержательной, но абсолютно бесперспективной в плане коммерциализации. Этот курс сегодня постепенно меняется и у нас, и в стране в целом. Значительно расширились возможности инвестирования проектов, но от этого, к сожалению, не увеличились способности к коммерциализации. В науке и образовании людей коммерческого склада не так много, пока большинство проектов «стоит на научной витрине».

- То есть проблема не в отсутствии инвестиций, а в недостатке проектов?

- Сегодня есть фонд посевных инвестиций, венчурные фонды. Для получения инвестиций необходимо лишь защитить проект. Но фонду надо доказать, что из проекта действительно можно сделать бизнес, а ученым это не всегда под силу. Денег у фонда в буквальном смысле некуда девать – нет проектов для размещения. От этого – огромное недовложение инвестиционных средств. Это беда всей страны.

- Насколько я понимаю, на вас как на бизнесмена руководство университета возлагает особые надежды в плане активизации инновационной деятельности. Что планируете делать?

- В первую очередь мы договариваемся с ДВО РАН о создании малых инновационных предприятий с тем, чтобы вывести их на рынок. В соглашении, которое мы сейчас готовим, описывается порядок создания, инвестирования и управления такими компаниями. Кроме этого, ДВФУ намерен создать собственный венчурный фонд. Это станет прецедентом в российском образовательном мире. Фонд будет инвестировать проекты по инвестиционному алгоритму, - как венчурный фонд. Нашему университету как автономному некоммерческому учреждению такие маневры разрешены. Если нам удастся этого добиться, мы сможем активно привлекать венчурные фонды в качестве партнеров. Ведь сейчас почему они не идут в проекты? Им нужен партнер на территории – частный инвестор или государственные гарантии. Университет может стать финансовым партнером.

- Эти предприятия будут создавать инновационный пояс вокруг университета, или планируется инвестировать в компании, а потом их продавать?

- Участие университета должно быть «считаемым». Например, мы входим в проект, помогаем ему развиться, увеличиваем стоимость бизнеса, а затем продаем свою долю. То есть ведем себя как квалифицированный инвестор. Другого алгоритма быть не должно. Иначе в чем тогда капитализация. Многие разработчики приходят в университет как в собес: «Помогите, дайте оборудование, помещения, поддержку, и у нас будет хороший бизнес…». Это понятный залог разговора, но для инвестора неприемлемый.

- По вашему мнению, разработчикам нужно учиться делать бизнес? Или ученый должен оставаться ученым?

- Я недавно был в Массачусетском университете технологий (MIT) - это вуз № 1 в сфере инноваций. Они рассказывали историю про знаменитого профессора, который пошел заниматься бизнесом, основанным на собственной разработке. Это - уникальный случай. Нормальное явление – это когда профессор университета является совладельцем нескольких компаний. Они работают на рынке, ведут переговоры с инвесторами, производят готовый продукт, продают его и т.д. Получается, что ученый из проекта не выходит: что-то дорабатывает, совершенствует. А компании, основанные на его разработках, развиваются в своей коммерческой логике. Ученый вовсе не обязан заниматься продажами, это не его удел.

- Но очень часто бывает, что разработчик не готов делиться властью в своей компании?

- Бывает, и довольно часто. Но тогда у этой компании нет никакого будущего. В бизнесе много своих вопросов, очень сложных - продать что-то иногда так же сложно, как и создать.

- Как вы бы обозначили свою глобальную задачу в развитии инноваций?

- Если в результате моих усилий дети моих детей будут жить в преуспевающей стране, основанной на экономике знаний, то можно считать, что я не зря этим занимаюсь. Мы очень сильно отстали от всего остального мира. Смотрим на наши разработки – научная часть вроде бы приличная, начинаем разворачиваться в рынок, а эти проблемы уже давно решены. Мы слишком свернули с пути коммерциализации. У некоторых компаний типа «Сименс» или «Моторола» бюджет на НИОКР иногда сравним с научным бюджетом всей нашей страны. Поэтому у меня по поводу сегодняшней ситуации особого оптимизма нет, я себе прекрасно представляю сложность задачи.

- Как планируете выбирать проекты для поддержки и инвестирования?

- Мы готовы рассматривать все проекты без исключения. На данный момент нам более ценен сам настрой, драйв, вера в успех. Как только мы начнем стимулировать эту веру, создадим моду на инновации, то количество перейдет в качество. Верить нужно в молодых, у них глаза горят.

- Как планируете их привлекать?

- Сегодня мы создаем бизнес-инкубатор, уже определились, где он будет находиться. Попытаемся там создать ту самую атмосферу, которая должна быть в бизнес-инкубаторах. Думаю, мы в скором времени покажем некий пример бизнес-инкубатора. Основная идея – там должна быть инновационная «тусовка». Мы хотим создать место, где будут проводиться самые разные мероприятия, связанные с инновациями.

- В вузах до момента объединения были созданы инновационные предприятия. Какова их судьба в ДВФУ?

- К сожалению, многие из них представляют собой бумагу, то есть никакого бизнеса в них нет. Поэтому мы хотим изменить подход – мы хотим не создавать новые компании изнутри, а находить их снаружи и входить к ним в партнерство. Это совсем другая ситуация. Здесь вероятность того, что предприятие создано только на бумаге – существенно ниже по определению. Возможность создавать их изнутри остается, но делать на это ставку сложно.

Хотя в университетах есть совершенно уникальные примеры. Например, в ТГЭУ много лет назад было создано Малотоннажное предприятие, которое вполне успешно работает на рынке. На базе того оборудования, которое есть в этом университете, мы планируем сделать технопарк по пищевым технологиям. Причем, основная схема деятельности будет заключаться не в выпуске готовой продукции, а в разработке рецептуры для конкретных производств. То есть люди будут реально заниматься наукой, а непроизводить товар маленькими партиями. Перед ректором ТГЭУ Виктором БЕЛКИНЫМ я просто снимаю шляпу за то, что он смог создать в условиях университета реально действующие предприятия. Теперь нужно делать следующий шаг.

- А бизнес, по вашему мнению, готов покупать разработки?

- Мы провели переговоры со множеством крупных компаний, и они говорят о том, что задачи для решения в недрах университета у них точно есть. Хоздоговорную работу университеты вели и до объединения в ДВФУ. Сейчас мы хотим ее систематизировать и создать систему одного окна. То есть мы не говорим заказчику: идите на кафедру и там разговаривайте. У нас есть инновационный департамент, представитель предприятия приходит и объясняет задачу. Мы вникаем в нее, если она нам под силу, подписываем контракт. И на себя берем организационную нагрузку. Таким образом, мы хотим наладить с нашей промышленностью новый тип отношений, который отличается от предыдущего тем, что создается правильный шлюз между задачей и ее решением.