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Во Владивостоке банки и торговые компании ищут специалистов
«КАРЬЕРА-ФОРУМ», www.kforum.ru
1. Руководитель по трейд-маркетингу (федеральная компания). Организация, контроль работы по направлению «трейд-маркетинг» на территории ДВ и ВС; адаптация федеральной стратегии; оценка конкурентной среды, разработка мероприятий по противодействию; коучинг региональных функциональных подчиненных; контроль исполнения бюджета: аутстаффинг, производство POSm. В/о, опыт работы в сфере трейд-маркетинга от 3 лет (приветствуются направления «сотовый ретейл», «ИТ-розница», FMCG); опыт управления коллективом от 10 чел. З/п по итогам собеседования (от 55 т. р.) + квартальная премия до 65 т. р., ДМС, компенсация сотовой связи, профессиональное обучение, карьерный рост.
2. Специалист группы оценки (телекоммуникации). Администрирование системы предбиллинга и биллинга; анализ логов с целью выявления причин некорректной работы подсистем; написание выборок (SQL, PL/SQL). В/о (профильное), знание Unix систем, приветствуется опыт разработки и программирования, знание SQL и PL/SQL. З/п по результатам собеседования (40-45 т. р.), соц. гарантии, компен. пакет., обучение.
3. Офис-менеджер (торговля). Прием, регистрация входящей, исходящей корреспонденции; обеспечение правильного хранения документов; прием, распределение звонков; ведение телефонных переговоров; организация корпоративных мероприятий; обеспечение офиса. В/о, уверенный пользователь ПК, опыт работы в аналогичной должности от 2 лет, приветствуется знание английского языка. З/п по результатам собеседования (25-30 т. р.), соц. гарантии.
«УСПЕХ», www.uspeh-vl.ru
1. Начальник отдела продаж (банк). Требования: в/о, опыт работы в банковской структуре, знание банковских продуктов (кредитование; ВЭД), высокий уровень коммуникативных компетенций. Обязанности: прямые продажи банковских услуг корпоративным клиентам, организация системной работы специалистов отдела продаж, ведение автоматизированной базы данных, организация и контроль за заполнением «воронки продаж», подготовка отчетов по выполнению планов продаж. Преимущества: крупный банк, соцпакет.
2. Начальник отдела по работе с партнерами (Иркутск). Требования: в/о, опыт на руководящей позиции от 1 года, навыки ведения переговоров на уровне первых лиц, опыт работы в сфере продаж, желательно с дилерской сетью. Обязанности: выполнение плана продаж, плана по приему платежей и оказанию сервисных услуг; организация работы с партнерами (дилерами), развитие партнерской розницы; руководство работой отдела в регионе. Преимущества: конкурентное вознаграждение, включающее в себя стабильную заработную плату и систему ежемесячного премирования, внутрикорпоративное обучение, перспективы карьерного и профессионального роста, дополнительные льготы.
3. Директор по складской логистике (Владивосток). Требования: в/о (техническое), отличное знание работы центрального распределительного склада, умение найти общий язык со складскими рабочими. Обязанности: разработка логистической бизнес-стратегии; выбор поставщиков транспортно-экспедиторских услуг; разработка технологии перевозок грузов различных товарных категорий; оптимизация сроков, качества и сроков доставки грузов; внедрение технологии складской логистики в розничной сети при наличии распределительного центра; организация складского учета товародвижения; управление сотрудниками отдела; контроль за соблюдением лимитов товарных запасов, взаимодействие с категорийными менеджерами. Преимущества: возможность получить опыт развития логистики в компании, карьерный рост.
4. Супервайзер. Требования: опыт работы в должности супервайзера; навыки организации работы торговых представителей; грамотная речь; наличие а/м. Обязанности: контроль работы, обучение, торговых представителей; контроль дебиторской задолженности; территория – г. Владивосток, г. Артем, Вольно-Надеждинское; товарная группа – продукты питания. Преимущества: крупная торговая компания, официальное трудоустройство, компенсация ГСМ и расходов на сотовую связь.
5. Экономист (пос. Угловое). Требования: 22-30 лет, в/о (желательно экономическое, финансовое), опыт работы в финансовой сфере от 1 года, знание стандартов бухгалтерского учета, уверенный пользователь ПК (Word, Excel, PowerPoint), знание "1С 7.7", базовые знания английского языка, ответственность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, обучаемость. Обязанности: ведение управленческих балансов и составление отчетов о прибылях и убытках, презентация отчетности перед руководством, бюджетирование (БДР, ББДС, баланс) и контроль исполнения бюджетов, анализ финансово-экономической деятельности предприятия. Преимущества: крупный торговый холдинг, официальное трудоустройство, оплата сотовой связи, возможность развиваться профессионально, обучаться новому.
6. Ведущий экономист (район ул.Фадеева). Требования: в/о, знание "1С Торговля", MS Excel, опыт работы экономистом от 2-х лет. Обязанности: планирование, контроль бюджета; сбор и анализ информации по финансовому планированию; работа по оптимизации расходов бюджета; предоставление финансовой отчетности. Преимущества: полный соц. пакет, корпоративные скидки на товары компании.
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