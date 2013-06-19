Александр Фридман: "Я продаю инструменты, а не веру"

Рекомендации от бизнес-тренера

для руководителей,

готовых действовать рационально

Во Владивостоке с успехом прошли мастер-классы известного российского бизнес-консультанта, управляющего партнера консалтинговой компании AmadeusGroup Александра ФРИДМАНА, автора книги «Вы или Вас: профессиональная эксплуатация подчиненных».

О чудесах и технологиях, о том, кем можно управлять, а кем – не нужно, и что приносит ощущение истинной свободы, бизнес тренер рассказал «ЗР».

- Александр, казалось бы, столько книг на тему менеджмента написано, столько бизнес-консультантов разъезжают по российским городам и весям, тем не менее топ-менеджеры наступают на одни и те же грабли. Почему? Не те книги читают, не к тем тренерам попадают?

- Дело в том, что в менеджменте нет единой теории, и даже ведущие бизнес-школы учат разному. Хватает и широко разрекламированных профанов, написавших псевдобестселлеры типа «как стать миллионером за три дня, ничего при этом не делая». Поэтому можно прочитать массу книг и сходить на большое количество тренингов, но не получить при этом нужного набора знаний. А главное, посещать и читать мало – надо делать. Это к вопросу о том, сколько семинаров по боксу надо посетить, чтобы стать боксером, или сколько книг прочитать, для того чтобы научиться водить автомобиль. Рано или поздно надо попробовать применить на практике полученные знания. Только тогда появится навык, который можно развивать дальше. Большинство же руководителей, считая, что учатся, подразумевают получение знаний, а не их практическое осмысление. Поэтому прочитал книгу по какой-то теме, сходил на семинар – сопоставь информацию с собственной практикой, сделай анализ того, что происходит в твоем ведомстве. Да, это работа. А кто сказал, что будет легко?

- На одном из мастер-классов вы говорили о том, что у хорошего руководителя подчиненный не может работать плохо. Если все же это происходит, то свидетельствует о некомпетентности руководителя.

- Это действительно так, поскольку именно руководитель отвечает за квалификацию персонала и управление. Он должен либо обеспечить обучение сотрудника, либо, если это нерентабельно, уволить его. Я предпочитаю придерживаться следующего постулата: каждым можно управлять, но не каждым – нужно. Да, определенная управленческая квалификация позволяет извлекать нужное количество дополнительной стоимости из любого человека. Но это может быть и нерентабельно. И если я трачу на кого-то больше времени, чем на других, но это не окупается его характеристиками и не приносит положительной динамики,– зачем мне этот сотрудник? При условии, что я управляю правильно.

- А как понять, что ты управляешь правильно? Наверняка каждый, кто к вам приходит, до поры до времени был в этом уверен?

- Для меня профессионализм и опыт - не одно и то же. Профессионал – это тот, кто может описать набор используемых инструментов. Внятно. И чьи действия достаточно осознанны. Если же руководитель не может описать собственный набор инструментов, это уже является знаком.

- А те, у кого все хорошо, к вам тоже приходят?

- Да, разумные люди приходят не тогда, когда все плохо, а для того, чтобы предупредить возможные проблемы. И их, к слову, немало на моих семинарах – 30-40%.

Кроме того, знаю, что определенную категорию руководителей мои методики отталкивают, и, честно сказать, не расстраиваюсь по этому поводу. Это так называемые любители волшебных таблеток. Но я ими не торгую. Я предлагаю инструменты. А это, к сожалению, не всем нравится, поскольку у инструментов есть такое свойство - ими надо работать.

- Кроме того, ваши мастер-классы нацелены на определенный тип руководителей – весьма жесткий, которому чужды сантименты в отношении персонала…

- Это не совсем так. Мои мастер-классы - для людей, готовых действовать рационально. Одни рождаются с этим свойством, другим требуется его в себе воспитать.

- А что делать тем, кто не готов?

- Не знаю. Просто жить, наверное. Мне иногда говорят, что я призываю к жесткому менеджменту, но это не так: жесткий менеджмент, как и мягкий, сам по себе бессмыслен.

- Но сам термин «эксплуатация подчиненных» мягким не назовешь…

- Он рациональный. Есть ведь такая специальность «инженер-эксплуатационник», не вызывающая отторжения. И если перед термином «эксплуатация» стоит слово «профессиональная», то ничего незапланированного плохого не произойдет – ни со станком, ни с человеком. Профессионал не допустит порчи активов. На это мне часто возражают, мол, всяко бывает. Согласен. Но у профессионала «всяко бывает» в случае форс-мажора, а для остальных это служит оправданием того, что получается в итоге.

- Вы отслеживаете, работают ли ваши технологии?

- Мне это интересно, но не настолько, чтобы я тратил на отслеживание время. При этом я всегда готов к обратной связи, с удовольствием отвечаю на письма и вопросы, готов подсказать, как быть, если что-то не получается (в случае, если человек уже что-то сделал!). Но мне неинтересно отвечать на вопрос, как себя заставить что-то менять. Это не ко мне. Это к психоаналитику или гуру, который наставит на путь истинный. Мои семинары - для людей адекватных, мне с ними интересно.

- Во время кризиса 1998 года в вашей практике резко выросло число случаев «стаскивания с мели круизных лайнеров», а во время последнего кризиса?

- Тоже. В кризис количество севших на мель возрастает, поскольку уходит поток денег, компенсирующих любые технологические огрехи системы. Где тонко, там и рвется. И обращений за помощью становится больше. Но я не за всякий проект берусь.

- И от чего зависит ваше «да»?

- В первую очередь, от наличия свободного ресурса (ведь это требует времени). Во вторую – от степени конструктивности лиц, принимающих решение. Если вижу, что люди не обладают определенными базовыми характеристиками, толку не будет. Мне непонятно, когда говорят: «Консультант должен находить подходы…» Я никому и ничего не должен и не готов тратить больше усилий, чем готов, на то, чтобы бороться с чьей-то безграмотностью. Не считаю, что это моя карма. Хочет человек оставаться неучем и пытаться складывать что-то вопреки фундаментальным законам? Это его право. Но не моя проблема. Как в медицине. Можно лечиться тем, что лечит, а можно – тем, что нравится. Будет ли это эффективно – другой вопрос.

- Ваши будни спланированы очень четко, а выходные вы называете зоной контролируемого хаоса. Когда чувствуете себя более свободно?

- Для меня хаос-менеджмент, планирование – это и есть путь к свободе. Возможность делать то, что ты хочешь, тогда, когда хочешь. Можно жить, ничего не планируя. Но тогда эта жизнь определяется не стремлениями человека, а внешними обстоятельствами, на которые он должен реагировать. И если мы не будем планировать события – события будут планировать нас. Это выбор жизненной позиции: ты выбираешь или тебя выбирают, ты управляешь или тобой управляют…

- А к кому бы вы сами сходили на тренинг, с кем вам было бы интересно пообщаться?

- С ГАСТЕВЫМ, российским инженером и специалистом по управлению, современником ТЕЙЛОРА, расстрелянным в сталинское время, одним из авторов великой системы НОТ. Это он впервые предположил, что можно систематизировать и интеллектуальный труд тоже. С удовольствием бы поучился у Эдварда ДЕМИНГА – отца японского чуда. С Питером ДРУКЕРОМ пообщался бы. Мне интересны системщики.

- Вы человек очень организованный, график работы спланирован у вас на несколько месяцев вперед. Вы всегда были таким или это результат самовоспитания?

- Я всегда тяготел к самоорганизации, но и учился многому. В частности, моя методика управления хаосом основана на том, что я сам делаю ежедневно и внедряю в компании 12 лет. Это эффективная технология, состоящая из элементов, работа с которыми позволяет достигать результата. Подчеркну, работа, а не просто посещение семинара. Я продаю инструменты, а не веру.

- Эта система подходит для всех?

- Для всех, кто хочет добавить чуточку организованности в хаос. И позволяет себя самоорганизовать до той степени, которая не вызывает личного дискомфорта. Это как сесть на шпагат. Если сразу и без подготовки – будет больно и встать трудно. Если же растягиваться по чуть-чуть, это менее болезненно и эффективно. А кому-то и вовсе не надо на него садиться – это его выбор.

Я никого и ни к чему не принуждаю. Каждый решает сам, как ему жить и нужно ли что-то менять. Кстати, это никогда не поздно сделать. Поговорка «Старого пса новым трюкам не выучишь» - не более чем социальная отмазка. И мои мастер-классы - для тех, кто готов приложить определенные усилия для того, чтобы что-то изменить в своей жизни сейчас или предупредить возможные проблемы в будущем. Я не проповедник, я - технолог. И в менеджменте есть технология. Нет чудес.

Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.