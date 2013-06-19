Приморье должно покончить с армией "безответственных" строителей

Руководитель объединения приморских строителей «Властра» Людмила Давыденко считает, что отрасль должна сама позаботиться о профессионализме своих рядов

Строительство в России резко на «ответразделилось ственное» и «безответственное». Первое охватывает тот рынок строительных услуг, где работают компании, имеющие допуски на производство определенного перечня ответственных работ, второе - не требующее допусков для «неответственных» объектов, которое позволяет строить любому, кто это хочет, вне зависимости от того, умеет он это или не умеет.

Руководитель объединения приморских строителей «Властра» Людмила ДАВЫДЕНКО находит выход из «безответственности» в организации СРО для тех компаний, которые сегодня не состоят в действующих саморегулируемых организациях.

- Людмила Ивановна, откуда пришла эта идея СРО для строительного малого и микробизнеса?

- В прошлом году мы начали заниматься организацией в Приморье малоэтажного кластера - структуры, которая должна объединить для общего дела предприятия разного направления. Это подрядные и проектные организации, поставщики, юридические, риелторские и консалтинговые компании, организации, имеющие отношение к выбору земельных участков, их оформлению, к финансированию проекта и способствующие его реализации. Занимаясь вопросами малоэтажного кластера, мы и пришли к тому, что нам не все равно, кто будет представлять подрядный рынок малоэтажного домостроения. Компании, объединенные сегодня в градостроительные СРО, охватывают в нашем крае только 30% подрядного рынка. В других регионах и того меньше. Например, у уральцев это 23-25%.

- Притом что ранее практически все строительные организации лицензировались и без лицензий в отрасли вообще нельзя было работать?!

- Почти. А теперь 70% строителей - это «никто», и звать их «никак». У них нет требований ни по страховой ответственности, ни по компенсационному фонду, ни своего внутреннего отраслевого контроля, ни повышения квалификации руководителей компаний и подтверждения квалификации специалистами!

Компании, входящие в СРО, выигрывая в жесткой конкурентной борьбе объекты для строительства, не способны работать без привлечения субподрядчиков из этих 70% «несаморегулируемых» компаний. А еще как-то неправильно, когда компании из СРО, выигравшие объект на конкурсе, отвечают за него ценой своих допусков, которые могут отнять. Они должны страховать свою ответственность, пополнять компенсационный фонд. Каждая должна вносить ежегодно по 60-85 тыс. рублей на содержание дирекции. У этих компаний - ответственность со всех сторон.

А привлекаемые ими субподрядчики не несут никакой значимой ответственности. Чем их могут наказать? Ну, например, не выплатить последнюю зарплату. А вред, который они способны нанести генподрядчику - члену СРО, - несопоставимо больше. Такая неправильность сегодня существует, и с ней надо разбираться.

По сравнению с другими дальневосточными регионами мы строим малоэтажного жилья больше. Еще в 2006 году его доля во вводе достигла более 60%.

- И отсутствие членства в СРО вряд ли этому помешает.

- Да. Строительство малоэтажки не требует, чтобы компания была членом саморегулируемой организации и имела допуски. Но нельзя обойти вопрос качества. Индивидуальное жилье должно тоже строиться так, чтобы будущий заказчик был уверен, что ему построят качественно и безопасно. Наша отрасль должна сама позаботиться о профессионализме своих рядов. Строители должны подтянуться, выйти из «тени», показать заказчику, что они квалифицированны, ответственны и способны предоставлять и нести какие-то гарантии.

- Потребителю интересно работать с надежными строителями, а не с неумехами, купившими себе квалификацию за деньги.

- Никто сегодня не занимается продажей «корочек» строителя. Разве в московском переходе. Но когда мы решили создать наше СРО в соответствии с 315-ФЗ, то преследовали цель: из когорты 70% несаморегулируемых компаний попытаться создать надежных субподрядчиков для градостроительных СРО, которые могли бы разделять ответственность строительства с генподрядчиком.

И второе - чтобы, выходя на рынок малоэтажного домостроения, эти компании тоже могли подтверждать свою надежность как подрядчика.

Сегодня приказ Минрегиона №624 не включает строительные работы по малоэтажному домостроению, по текущему ремонту, в сфере ЖКХ и пр. в перечень требующих допуски. Но не стоит дожидаться, когда наступит коллапс и Госдума РФ должна будет взяться за регулирование этого процесса.

Мы должны попытаться сами навести порядок в своей отрасли. И главная задача организуемой СРО будет: попытаться сформировать сообщество надежных и квалифицированных подрядчиков для сферы малоэтажного домостроения, текущего ремонта и сферы ЖКХ.

- И это на базе «Властры»?

- Да. Поскольку это самое зрелое предпринимательское объединение в сфере строительства в Приморском крае. Мы работаем с 1995 года, и сам бог нам велел попытаться взяться за это дело. Вообще, я бы на месте сегодняшних градостроительных СРО создала бы при них «карманные» субподрядные СРО. И ничего плохого в том, если их будет много.

- Но логично ли это? Получается, мы опять «распыляем силы строителей»?

- У нас сегодня не одна региональная строительная СРО, а четыре! Это можно понять: строители сначала разделились, потому что была такая тенденция - расходиться. Но в будущем они должны укрупняться и объединяться, число СРО должно сократиться. Мы к этому обязательно придем. Но пока, как бы мы ни хотели и ни считали разумной интеграцию, СРО должно быть много и разных форм.

- И какие шаги по оформлению своего СРО вы предприняли?

- СРО, ориентированное на малоэтажное строительство и пр., в отличие от градостроительных, может объединять «не менее 25 членов», а не «от 100». Таково требование 315-ФЗ. Минимальный взнос в компенсационный фонд должен быть не 300 тыс. рублей, а 3 тыс. У нас будет - 5 тысяч. Обязательно требуется страхование ответственности. Мы определили, что на миллион рублей услуг в год расходы на страхование составят около 7 тыс. рублей. От нас требуется «прозрачность», ведение сайта, минимальный административный аппарат.

Заявление о внесении в реестр СРО подается в Минюст. Но сначала мы должны стать некоммерческим партнерством и уже потом - получить статус СРО. Сейчас мы занимаемся регистрацией некоммерческого партнерства и информированием людей о создании нашей саморегулируемой организации.

- Что, считаете, будет наиболее важным в деятельности вашей СРО?

- Основной упор в первый год работы мы собираемся делать на аттестацию, подтверждение квалификации кадров и обучение руководителей малого и микробизнеса. Своим советом СРО мы будем реализовывать программу подготовки субподрядчиков. Поэтому нам очень важно сотрудничество в образовательном направлении с колледжами и Инженерной школой ДВФУ, и оно уже осуществляется. В составе нашего совета есть и представитель от колледжей, и руководитель одного из приморских СРО. А возглавляет его председатель Николай ГАВРИЛОВ из ДВФУ.

- Много ли набирается будущих членов?

- С чего-то надо начинать. Среди кандидатов уже есть 12 организаций. Но на сегодня в Приморье насчитывается около 1400 строительных компаний, которые не входят ни в какие СРО. Это огромная неорганизованная армия - не менее 20 тыс. человек! Некоторые из них могут стать нашими.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.