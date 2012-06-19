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«Владивостокская аптечная сеть» продолжает копить прибыль
19 Июня 2012, 18:30 | Владивосток
ОАО «Владивостокская аптечная сеть», учрежденное пятью муниципальными аптеками Владивостока (в том числе МУПВ «Аптека № 33-Центральная» и «Аптека на Молодежной») по итогам 2011 года получило 5 млн 651 тыс. рублей чистой прибыли (5,539 млн рублей в 2010 году).
Общая выручка от сдачи в аренду помещений в 2011 году составила 9 млн 243,6 тыс. рублей. Акционеры компании пока воздерживаются от распределения прибыли, в результате чего у компании уже накопилось 21,423 млн рублей нераспределенной прибыли.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».
Автор: Ольга Добролюбова
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