Амур Машинери открывает сервисный центр в Приморье

Новый сервисный центр ООО «Амур Машинери энд Сервисес» (АМС) приступил к работе в Артеме. Здесь, на собственной территории площадью 7,2 гектаров, кроме офисного здания разместились складские помещения, цех по ремонту техники, а также площадки для ее хранения.

Амур Машинери энд Сервисес является официальным дилером компании Caterpillar на Дальнем Востоке и представляет технику широко известной в мире марки на территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской области и ЕАО. Основными партнерами компании являются крупнейшие строительные и дорожно-строительные организации региона, предприятия горнорудного, лесозаготовительного комплексов.

Стройки предстоящего во Владивостоке саммита АТЭС-2012 потребовали от задействованных в проектах компаний небывалой концентрации техники, а также оперативного решения вопросов ее ремонта и технического обслуживания. АМС стала одной из таких компаний, предложивших строителям не только самую современную технику, но и высококачественный сервис в области технической поддержки.

Это сотрудничество стало благодатной почвой и для развития самой компании в Приморье. В какой-то момент стало очевидно, что взамен небольших арендованных площадок для хранения техники необходима собственная, и гораздо большей площади, как, впрочем, и производственные мощности для организации технического обслуживания и сложного ремонта.

На реализацию идеи потребовалось время, ведь у компании Caterpillar к дилерам есть определенные требования. Искали территорию, подходящую по логистике, – вблизи транспортных развязок и федеральной трассы, а также с железнодорожными подъездами. Задача оказалась непростой, но все-таки выполнимой. Необходимую площадку нашли в Артеме. Это позволило многим клиентам компании, работающим по всему краю, избежать поездок во Владивосток с его известными дорожными пробками. Но для тех, кто базируется в приморской столице, здесь по-прежнему работает офис продаж.

На новой площадке широко представлена линейка дорожно-строительных машин и энергетических установок производства Caterpillar. Цех по ремонту техники площадью 1600 кв. м и помещение склада хранения запчастей площадью около 1700 кв. м постепенно ремонтируются и обустраиваются. По мнению технического консультанта компании Caterpillar и дилеров Cat Дейва КАРНСА (Dave CARNS), прибывшего в Приморье, чтобы оказать поддержку новому подразделению, оно имеет хорошие перспективы для роста. До этого Дейв КАРНС работал в Австралии, Индонезии, Сингапуре, США, Японии и многих других странах, оказывая поддержку дилерам Caterpillar в организации продаж и сервиса.

– В Caterpillar существует система оценки работы сервисных центров и дилеров. Высшая оценка для дилера по этой системе – пять звезд. В прошлом году такую оценку получил сервисный центр в Хабаровске. Она свидетельствует о высоком уровне предоставляемых услуг, – рассказывает Дейв Карнс. – Новому сервисному центру пока рано выставлять оценки, он находится на самом старте. И главная задача моего пребывания здесь – поднять уровень работы и сервиса до пяти звезд. Так поставлена она компанией Caterpillar. Для этого еще многое предстоит сделать, но уже на данный момент видно, что подразделение растет, расширяется, привлекает новых специалистов. Только за последнее время принято около 10 человек. И этот процесс будет продолжаться.

Руководитель сервисного центра Приморского подразделения АМС Дмитрий ХАЙДУКОВ, организовавший «ДК» небольшую экскурсию по территории, не без удовлетворения рассказывает о новых возможностях центра, появившихся после переезда. Прежде всего, это организация технического обслуживания и ремонта машин. Уже сегодня здесь осуществляются замена узлов и агрегатов, небольшие ремонты, установка дополнительного оборудования на технику.

– Недавно запущен участок по расточке и наплавке ходовых частей машин. Теперь мы можем осуществлять ремонт разбитых отверстий в рамах, то есть мы растачиваем, наплавляем и потом опять растачиваем отверстие под нужные размеры, – рассказывает Дмитрий Хайдуков. – Рама отсюда выходит как новая, при этом затрат клиент понесет на 2/3 меньше, чем приобретая новую.

Именно сервисный центр осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание техники Caterpillar, и не только в стационарных условиях цеха. По приблизительным подсчетам, в Приморском крае на обслуживании АМС находится более 3,5 тысяч единиц различной техники, причем не только приобретенной у официального дилера – компании АМС. Бизнесмены, работающие в регионе, нередко покупают технику за рубежом, поступает она во Владивосток не всегда в кондиционном виде. Приходится обращаться за помощью к профессионалам, и они в такой помощи не отказывают, принимая во внимание, что, как правило, приобретают технику б/у представители малого и среднего бизнеса.

Для ремонта непосредственно на производственных площадках клиента центр имеет несколько мобильных передвижных мастерских. Они способны добраться в самые труднодоступные места, оснащены дизель-генератором, компрессором, оборудованием для газорезки и газосварки, демонтажа и монтажа и еще много чем, необходимым для ремонта в полевых условиях.

Особое внимание Дмитрий Хайдуков уделил складу запасных частей и расходных материалов. По словам руководителя сервисного центра, сегодня здесь сосредоточено товарно-материальных ценностей на несколько миллионов долларов. Задействованные на стройках саммита компании не могут себе позволить ждать необходимую запчасть дни и недели, а значит, и сервисный центр должен иметь соответствующий резерв. И хотя официально сервисный центр в субботу и воскресенье не работает, здесь все организовано так, чтобы и в выходные дни клиент смог получить необходимую консультацию, запасную часть или техническую помощь. Пока складское помещение не отремонтировано и склад занимает часть цеха, но после завершения ремонта количество запчастей и расходников планируют увеличить в три раза.

На площадке наряду с новенькими бульдозерами и экскаваторами выставлена техника, явно побывавшая в работе. Оказалось, это машины, предоставляемые Амур Машинери в аренду. Они вернулись на базу и ждут новых клиентов.

– В нашем арендном парке более 40 единиц, – пояснил Дмитрий Владимирович. – Начиная от малых дизель-генераторов до больших энергетических установок, мощных экскаваторов, бульдозеров, погрузчиков и т. д. Мы стремимся, чтобы каждая единица из линейки Caterpillar, предназначенная для продажи, присутствовала и в аренде. И должен заметить, что эта услуга пользуется спросом.

Кстати говоря, техническое обслуживание входит в стоимость аренды. Обязанность клиента – сообщать количество отработанных моточасов, по этому показателю специалисты определяют, когда подъехать на его объекты, чтобы провести техобслуживание.

Отправки к клиентам дожидается и новая техника: несколько дизель-генераторов, каждый – под индивидуальные запросы клиента, от небольших, для нужд одного-двух коттеджей, до мощных, способных работать в паре и обеспечивать освещение и отопление целого поселка. На базе прицепов комплектуются мобильные энергетические установки.

– На прицепы устанавливаем дизель-генераторы, и такая энергетическая станция становится мобильной, – поясняет руководитель сервисного центра. – И когда в любой момент в любой точке Приморского края понадобится электричество и тепло, такой замечательный агрегат на колесах выезжает и решает все проблемы.

На площадке, которая пока еще до конца не обустроена, выстроились в ряд бульдозеры, экскаваторы, трактора, погрузчики и карьерные самосвалы. Одним словом – полный комплект для строительства. Размеры центра позволяют со временем проводить здесь и тест-драйв техники, а уже сегодня представители компании-покупателя вполне могут посидеть в кабине, оценив ее комфорт и удобство, а также получить все необходимые консультации.

Самые маленькие из линейки Caterpillar карьерные самосвалы отправятся в ближайшее время на один из горно-обогатительных комбинатов Приморья. Но определение «маленькие» к ним подходит весьма условно – только одно его колесо выше легковой машины. Кстати говоря, в Приморье была продана и крупнейшая в классе бульдозеров машина Д-11 весом 120 тонн. Она пришла в разобранном виде, так как подобную технику невозможно транспортировать по обычным дорогам. Потом ее неделю собирали непосредственно на промплощадке клиента. Сейчас этот бульдозер успешно работает в карьере горнодобывающей компании.

В числе несомненных плюсов нового сервисного центра – и наличие двух железнодорожных тупиков, что значительно расширяет логистические возможности компании. Сейчас в АМС идет работа по оформлению договоров на ремонт и техническое обслуживание этого участка железной дороги специализированными организациями, но уже месяца через полтора в сервисном центре рассчитывают принять первый железнодорожный состав.

Одним словом, новая территория открывает перед компанией АМС интересные перспективы, а ее коллектив настроен на то, чтобы создать здесь сервисный центр на уровне европейских стандартов, ориентируясь на пять звезд, о которых говорил Дейв Карнс.

Сервисный центр ООО «Амур Машинери энд Сервисес»: Артем, ул. Вахрушева, 1, тел. (42337) 6-26-40.

www.amurmachinery.ru

Ирина СЕРГЕЕВА, «Дальневосточный капитал».