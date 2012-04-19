Ученые и практики обсудят проблемы освоения Тихоокеанского шельфа

Научно-практическая конференция «Тихоокеанский-шельф-2012» (Pacific Offshore Conferens, POC) пройдет во Владивостоке 22-23 мая 2012 года. Ее организаторами являются Дальневосточный федеральный университет, норвежская корпорация «Квернер» при содействии администрации Приморского края, Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), Дальневосточного регионального отделения Российской академии архитектуры и строительных наук (ДВРО РААСН).

Как рассказал «ДК» один из организаторов конференции, директор Инженерной школы ДВФУ, д.т.н., чл.-кор. РААСН, академик РИА Александр БЕККЕР, она приурочена к выводу ледостойкого основания нефтедобывающей платформы из сухого дока в Восточном порту. На конференцию соберутся, прежде всего, участники этого проекта – представители норвежской компании «Квернер», их российских и иностранных субподрядчиков и партнеров, а также ученые и практики, в круг интересов которых входят вопросы освоения шельфа дальневосточных морей и Арктики.

Основание платформы будет выведено из сухого дока в конце мая и транспортировано на шельф Сахалина. Платформа готовится к работе на месторождении Аркутун-Даги в рамках проекта «Сахалин-1», оператором которого является американская компания «Эксон Мобил».

Напомним, что это второй проект, в котором принимают участие приморские ученые и строители. В 2003-2005 гг. в рамках реализации проекта «Сахалин-2» в Восточном порту был построен крупнейший в России сухой док, в котором изготовлены основания двух платформ, сегодня успешно работающих на Сахалинском шельфе. Тогда же состоялась и первая научно-практическая конференция «Тихоокеанский шельф».

На конференции, которая пройдет в мае 2012 года, руководители и ведущие специалисты предприятий и организаций нефтегазовой отрасли, судостроения, строительной индустрии, а также представители научного сообщества обменяются опытом решения научных, технических и технологических задач в рамках действующих проектов, связанных в том числе со строительством нефтегазовых платформ, обсудят перспективы освоения шельфа дальневосточных морей.

В рамках конференции пройдет выставка, на которой будут представлены достижения компаний и научных учреждений, работающих по данной проблематике. Кроме того, участники конференции побывают непосредственно на стройплощадке ледостойкого основания платформы в сухом доке в Восточном порту и увидят это грандиозное сооружение воочию.

В ДВФУ предстоящей конференции придают особое значение.

- Дело в том, что при строительстве основания платформы реализованы наши научные разработки, которые мы вели на протяжении многих лет – еще в рамках ДВПИ и ДВГТУ, для Сахалина, Охотского моря и вообще в области ледовитых морей, – рассказывает Александр Беккер. – В итоге эти теоретические исследования с учетом последних практических экспериментов, проведенных уже непосредственно к данному проекту, легли в основу рекомендаций по изготовлению основания с учетом его сопротивления ледовым воздействиям. Эти рекомендации были приняты, и после апробирования на опытном образце опоры основания, которая непосредственно соприкасается со льдом и воспринимает нагрузки, предложенное решение было использовано при строительстве платформы. Убежден, что это достижение нашего университета мирового уровня.

В Инженерной школе ДВФУ данную тематику считают одной из наиболее перспективных, поскольку освоение Арктики, развитие Северного морского пути, строительство комплекса по изготовлению арктических платформ на базе ДВЦСС Объединенной судостроительной корпорации потребуют решения сложных инженерных задач и грамотных инженерных кадров. Для их подготовки в университете открываются новые специальности, а для организации дальнейших научных исследований в данной области в новом лабораторном корпусе, который строится сегодня на острове Русском, будет создана специальная ледовая лаборатория.

Это дело недалекого, но все-таки будущего. А пока ДВФУ выступает соорганизатором и участником серьезного разговора профессионалов о проблемах и перспективах освоения Тихоокеанского шельфа.

Желающих принять участие в научно-практической конференции и выставке «Тихоокеанский шельф – 2012» просят обращаться в секретариат: тел.: 8 (423) 226-51-18, 226-69-88, e-mail: poc-2012@inbox.ru

«Дальневосточный капитал».