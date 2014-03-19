Во Владивостоке на продажу выставлено старое здание международного аэровокзала

ОАО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ) 23 апреля проведет аукцион по продаже здания старого здания международного аэровокзала (терминал Б) и земельного участка под ним.

Стартовая цена составляет 100 млн рублей, шаг аукциона – 1 млн рублей. Заявки принимаются с 17 марта по 17 апреля включительно.

ОАО "МАВ" уже выставляло старый аэровокзал на аукцион в апреле 2013 года по стартовой цене в 550 млн рублей, но заявок на торги не поступило. Причем, ранее терминал Б продавался целиком и далее с привокзальной площадью.

Позже бывший гендиректор ОАО "МАВ" Максим ЧЕТВЕРИКОВ заявил "Золотому Рогу", что терминал будет реконструирован под обслуживание будущих пассажиров игорной зоны "Приморье". Однако на данном этапе эти планы нереализуемы.

"На современном этапе проект реконструкции терминала "Б" в целях его использования для обслуживания пассажиров игорной зоны не рассматривается всвязи с отсутствием детально проработанного проекта и реальных инвесторов", - пояснили "Золотому Рогу" в ОАО "МАВ".

Объем капитальных вложений в строительство нового нового аэровокзального комплекса (терминал А) общей площадью 47,5 тыс. кв. м. в аэропорту "Владивосток" составил порядка 7 млрд рублей. Строительство нового терминала началось в августе 2009 года. Главным инвестором выступило ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" (владеет 52,16% акций ОАО "МАВ" и 74,99% акций ЗАО "Терминал "Владивосток"), соинвестором - Внешэкономбанк.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.