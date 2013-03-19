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Авиакомпании "Владивосток Авиа" не светят международные перевозки

19 Марта 2013, 14:54 | Владивосток

В Правительство РФ представлен проект постановления о субсидировании региональных авиаперевозок на территории Северо-Западного, Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. За счет федерального бюджета планируется субсидировать 50% среднего тарифа на перевозки всех категорий пассажиров без возрастных ограничений по 32 маршрутам. Ожидаемый рост объема перевозок составит 40% в год. В федеральном бюджете предусмотрено 1,3 млрд рублей на эти цели.

Кроме того, 3,5 млрд рублей будет выделено для обеспечения авиасообщения между Дальним Востоком, Сибирью и европейской частью страны.

Отметим, что вовремя озаботился о региональных перевозках «Аэрофлот». В конце августа 2012 года гендиректор Виталий САВЕЛЬЕВ заявил о возможном создании дальневосточного авиаперевозчика на базе двух «дочек» - «Владивосток Авиа» и «Сахалинские авиатрассы». «Аэрофлоту» в компании будет принадлежать 51%, а субъектам ДВФО будет передано 49% в обмен на субсидии. По мнению гендиректора «Аэрофлота», создание компании займет 1-1,5 года. В конце декабря совет директоров компании дал поручение правлению обратиться в федеральные органы власти для получения гарантий и выделения субсидий на создание дальневосточного перевозчика. Все идет к тому, что базовой компанией для него станут «Сахалинские авиатрассы».

Минтранс РФ уже разработал и согласовал с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) новые правила допусков к международным рейсам. Новые правила допусков в настоящее время находятся на финальной стадии принятия, сообщили «Ведомости».

Согласно новым правилам, преимущество при получении допусков будут иметь пунктуальные авиакомпании, в парке которых есть новая техника, в том числе российская (самолеты Ту-204/214, SSJ-100, Ан-148). Кроме того, перевозчик не должен быть аффилирован с авиакомпанией, которая уже выполняет рейс на данном направлении. Среди критериев, по которым комиссия будет оценивать авиакомпании, - наличие международного сертификата IATA и аудита IOSA, а также регулярность полетов. У авиакомпании должен быть минимальный уровень задержек и высокий показатель безопасности.

Кроме того, будет учитываться уровень сервиса: наличие удобных стыковок с региональными рейсами, частота полетов, степень комфортности аэропортов прилета, а также коэффициент использования уже имеющихся прав на международные перевозки.

Авиакомпания «Владивосток Авиа», в парке которой сегодня насчитывается 6 Ту-204, отвечает требуемым характеристикам и, по идее, может получить желанный допуск к международным полетам. Однако, согласно стратегии «Аэрофлота», в группу компаний которого входит ОАО «Владивосток Авиа», приморскому авиаперевозчику в перспективе отведена принципиально иная роль - региональные перевозки. А полеты в Токио и Сеул будет выполнять «Аэрофлот».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: сат  аэрофлот  субсидии  международные авиалинии  ФАС  владавиа  перевозки  льготы  авиакомпании  Минтранс 



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Комментарии

  • Псевдоним22:13, 19.03.2013#

    эт те 204е у которых там что-то с тормозной системой? ну-ну

  • Псевдоним22:48, 19.03.2013#

    Давно надо было этой барыжной компашке дать под ЗАД. Стоит только вспомнить их мародерство на билетах из япии после цунами.

  • 97622:59, 19.03.2013#

    так их , хотя обидно за них

  • Володя00:19, 20.03.2013#

    Москали дебилоиды уже диктуют какие самолёты обязаныиметь другие компании а отстойный аэрофлот, ещё хужеВладавиа будет летать по желанию. Ворьё уничтожает всех, кто им мешает.

  • Псевдоним21:34, 24.03.2013#

    А SSJ-100 супермеганадежный сарай! Проблем там на порядок поболее, чем у ТУшек -%(

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