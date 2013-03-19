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Во Владивостоке участников рынка индустрии красоты приглашают к профессиональному общению

19 Марта 2013, 10:52 | Владивосток

1-5 апреля 2013 года во Владивостоке пройдет II Дальневосточный Beauty-Форум. В программе мероприятия - семинары, тренинги, мастер-классы известных в индустрии красоты бизнес-тренеров Максима СЕРГЕЕВА (г.Санкт-Петербург) и Владимира МОТЧАТОГО (г.Екатеринбург). 5 апреля состоится ключевое событие: II Дальневосточная Beauty-Конференция «Индустрия красоты: опыт и перспективы».

Цели Конференции - создать бизнес-площадку, сообщество для активного диалога предпринимателей, руководителей, экспертов, поставщиков и представителей органов власти; проанализировать ситуацию на рынке индустрии красоты и узнать о грядущих переменах; получить уникальные решения и идеи от лучших экспертов; обменяться опытом по актуальным проблемам развития бизнеса. Участники получат ответы от лучших экспертов индустрии красоты на вопросы: как успешно развиваться на конкурентном рынке, найти, вырастить и удержать лучших сотрудников, как мотивировать свою команду на работу и привлекать новых клиентов?

Программа конференции размещена на сайте форума www.beautyforumdv.ru.

Мероприятия II Дальневосточного Beauty-форума:

1-2 апреля – Максим Сергеев, авторский семинар для руководителей «Новый салон красоты. Версия 2.0: Перезагрузка»

2 апреля – Владимир Мотчаный, авторский семинар для специалистов предприятий индустрии красоты «Альтернативное мышление парикмахера. Курс на успех»

3 апреля – Максим Сергеев, авторский семинар «Физиогномика. Лицо и деньги»

3-4 апреля – Владимир Мотчаный, авторский семинар для руководителей «Нестандартные решения проблем в сфере индустрии красоты»

4 апреля – Максим Сергеев, авторский семинар для администраторов «Сервисное обслуживание. Телефонный сервис»

5 апреля – Ключевое событие форума – Конференция «Индустрия красоты: опыт и перспективы».

Организатор форума - Дальневосточная сеть Кадровых агентств и Учебный Центр «Успех». Председатель оргкомитета - Оксана ПТИЦЫНА, тел. 8 (914) 707-99-14.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам:
8 (423) 234-57-55, 277-9914. E-mail: beauty@uspeh-vl.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: рынок  предпринимательство  тренинги  бизнес  выставки  семинары  мастер-классы 



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