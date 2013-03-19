Треть построенного в крае жилья приходится на частных застройщиков

Приморскстат уточнил показатели введенного в эксплуатацию жилья в 2012 году. В крае сдано в эксплуатацию 7808 квартир общей площадью 610,8 тыс. кв.м, что на 3,2% больше, по сравнению с 2011 годом.

При этом 33% в общем объеме сданного жилья 33% (или 203,4 тыс. кв.м) составляют дома и коттеджи, введенные индивидуальными застройщиками. В цеом, ввод жилья населением по сравнению с прошлым годом вырос на 7,2%.

Что же касается Владивостока, то в краевом центре сдано 367,6 тыс. кв.м. жилых домов (60% краевого объема), что на 3,5% меньше, чем в 2011году.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.