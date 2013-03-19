Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Треть построенного в крае жилья приходится на частных застройщиков
19 Марта 2013, 10:44 | Владивосток
Приморскстат уточнил показатели введенного в эксплуатацию жилья в 2012 году. В крае сдано в эксплуатацию 7808 квартир общей площадью 610,8 тыс. кв.м, что на 3,2% больше, по сравнению с 2011 годом.
При этом 33% в общем объеме сданного жилья 33% (или 203,4 тыс. кв.м) составляют дома и коттеджи, введенные индивидуальными застройщиками. В цеом, ввод жилья населением по сравнению с прошлым годом вырос на 7,2%.
Что же касается Владивостока, то в краевом центре сдано 367,6 тыс. кв.м. жилых домов (60% краевого объема), что на 3,5% меньше, чем в 2011году.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Автор:
Теги: приморкстат жилье
Новости тематики
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- Бизнес Владивостока задолжал бюджету города астрономическую сумму
- Во Владивостоке появится 26-этажный деловой центр
- Здания ДВФУ большим спросом не пользуются
- Владивостокский отель "Хаятт" продадут в Москве
- Во Владивостоке офисов уже больше, чем нужно бизнесу
- Во Владивостоке на треть подешевели складские помещения
- Здания ДВФУ в центре Владивостока никого не заинтересовали из-за высокой цены
- Рынок недвижимости во Владивостоке переезжает за город
- Во Владивостоке офисные центры начинают терять арендаторов
Новости раздела
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- Резидент Свободного порта Владивосток презентует новый катамаран
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
- Семинар "Экспорт продукции – оптимизация затрат" организует Центр развития экспорта Приморского края
- Оператор TAX FREE во Владивостоке будет выбран в 2018 году
- Предприятиям торговли во Владивостоке необходимо срочно навести порядок на прилегающих территориях
- Во Владивостоке крупная компания заработала за квартал баснословные деньги
- Сокращаемых работников "Дальзавода" без работы не оставят
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- Удар ниже причала
Loading...