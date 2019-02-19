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Предприниматели-практики со всей России поделятся опытом со студентами Владивостока
Мастер-класс «Креативность – главное оружие предпринимателя» проведёт основатель Школы Сервиса (г.Москва), стратегический консультант Максим Ламанов. Мероприятие пройдет 28 февраля в 17:00 на 11 этаже корпуса А в ДВФУ. Участие бесплатное, но требуется обязательная регистрация.
Мастер-класс Максима Ламанова станет первым в цикле мероприятий по развитию предпринимательского мышления среди студентов. В рамках международного проекта «Время действовать: Дальний Восток», инициированного технопарком «Русский», молодые люди получат опыт известных бизнесменов и смогут открыть собственное дело.
«Кажется, что в современном мире всё уже придумано и сделано, но это не так. Учитесь находить новые возможности в условиях ограниченных ресурсов. Для этого необходимо развивать в себе навыки креативности. С деньгами открыть свое дело сможет каждый, а без денег только креативный», – говорит Максим.
На мастер-классе студенты узнают, как находить возможности там, где их не видят другие, как реализовать бизнес-идею при минимальном ресурсе, как выделиться из общей массы конкурентов. Смогут разобрать уникальные кейсы из мировой практики и выполнить специальные задания по развитию креативности. Студентов ждут призы, а главное, обучение полезным и простым навыкам.
Подобный формат общения с предпринимателями стал доступен для студентов Владивостока сравнительно недавно. В прошлом году инициатор и руководитель проекта «Время действовать» в 2016-2017 годах Дмитрий Боровиков возглавил технопарк и «привёз» проект на остров Русский, где он получил новую географическую «прописку».
«За три с лишним года в программе приняли участие более 90 городов и 35 тысяч участников. Цель программы – зажечь в молодых умах интерес к предпринимательству, примерами из жизни крутых спикеров-практиков показать реальность предпринимательства. Цели программы более чем на 100% совпадают с миссией технопарка «Русский». Мы формируем экосистему для технологического предпринимательства, и мы уверены, что раз уж технопарк находится в кампусе ДВФУ, мы просто обязаны не просто сделать крутой проект с участием студентов, а получить на выходе реальные проекты», – считает директор технопарка «Русский» Дмитрий Боровиков.
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