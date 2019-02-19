www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.25 р. 100 JPY: 59.9 р.
EUR: 74.91 р. 10 CNY: 97.89 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Предприниматели-практики со всей России поделятся опытом со студентами Владивостока

19 Февраля 2019, 15:51 | Владивосток

Мастер-класс «Креативность – главное оружие предпринимателя» проведёт основатель Школы Сервиса (г.Москва), стратегический консультант Максим Ламанов. Мероприятие пройдет 28 февраля в 17:00 на 11 этаже корпуса А в ДВФУ. Участие бесплатное, но требуется обязательная регистрация.  

Мастер-класс Максима Ламанова станет первым в цикле мероприятий по развитию предпринимательского мышления среди студентов. В рамках международного проекта «Время действовать: Дальний Восток», инициированного технопарком «Русский», молодые люди получат опыт известных бизнесменов и смогут открыть собственное дело.

«Кажется, что в современном мире всё уже придумано и сделано, но это не так. Учитесь находить новые возможности в условиях ограниченных ресурсов. Для этого необходимо развивать в себе навыки креативности. С деньгами открыть свое дело сможет каждый, а без денег только креативный», – говорит Максим.

На мастер-классе студенты узнают, как находить возможности там, где их не видят другие, как реализовать бизнес-идею при минимальном ресурсе, как выделиться из общей массы конкурентов. Смогут разобрать уникальные кейсы из мировой практики и выполнить специальные задания по развитию креативности. Студентов ждут призы, а главное, обучение полезным и простым навыкам.

Подобный формат общения с предпринимателями стал доступен для студентов Владивостока сравнительно недавно. В прошлом году инициатор и руководитель проекта «Время действовать» в 2016-2017 годах Дмитрий Боровиков возглавил технопарк и «привёз» проект на остров Русский, где он получил новую географическую «прописку».

«За три с лишним года в программе приняли участие более 90 городов и 35 тысяч участников. Цель программы – зажечь в молодых умах интерес к предпринимательству, примерами из жизни крутых спикеров-практиков показать реальность предпринимательства. Цели программы более чем на 100% совпадают с миссией технопарка «Русский». Мы формируем экосистему для технологического предпринимательства, и мы уверены, что раз уж технопарк находится в кампусе ДВФУ, мы просто обязаны не просто сделать крутой проект с участием студентов, а получить на выходе реальные проекты», – считает директор технопарка «Русский» Дмитрий Боровиков.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: студент  мастер-класс  ДВФУ  владивосток 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru