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Судебное разбирательство по иску московских фабрик к "Приморскому кондитеру" продолжится в марте
Арбитражный суд Приморского края отложил судебное разбирательство по иску ОАО "Рот Фронт" и ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (оба входят в холдинг "Объединенные кондитеры") к ОАО "Приморский кондитер" ("Примкон", Владивосток) на март.
По словам консультанта по связям с общественностью суда Инги СОЛОДОВНИК, "Приморский кондитер" предоставил в материалы дела архивные документы, касающиеся спорной выпускаемой продукции.
С дополнительными материалами необходимо будет ознакомиться. Кроме того, пока не поступило должного ответа от "ООО Фреш 25" и ООО "Североторг" по запрашиваемой информации о реализованной продукции "Приморского кондитера".
Ранее суд принял решение истребовать у "Приморского кондитера" и операторов крупнейших торговых сетей в Приморском крае - ООО "Фреш-25" и ООО "Североторг" - сведения об объемах и стоимости спорной продукции производства "Примкон" за период с 21 сентября 2009 года по 23 января 2013 года "для определения справедливого размера взыскиваемой компенсации".
"Рот Фронт" и "Красный Октябрь" требуют взыскать с приморской компании компенсацию в сумме 135 млн рублей за незаконное использование товарных знаков, правообладателями которых они являются. В заявлении, поданном в конце 2012 года, говорится, что "Примкон" производит и реализует кондитерские изделия, маркированные обозначениями, которые сходны до степени смешения с товарными знаками компаний холдинга (всего 25 позиций). Истцы просят взыскать с ответчика по 5 млн рублей за каждый товарный знак.
"Примкон" - крупнейший производитель кондитерских изделий на Дальнем Востоке. За 2011 год предприятие выпустило 3 тыс. 945,5 тонны продукции, что на 1,3% больше, чем в 2010 году. Его единственным акционером является ЗАО "СГБ Хран" (Владивосток).
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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А кто вообще позволил москвичам прихапать себе совковские названия конфет???????? НА КАКОМ ОСНОВАНИИ???????????