«Диалоги» приморских бизнесменов продолжаются

Новогоднее, 60-е заседание Бизнес-Клуба «Диалоги» прошло в теплой дружественной обстановке в ресторане «Порт Роял».

С Новым годом владельцев и топ-менеджеров дальневосточного бизнеса поздравили: Клуб крупнейших налогоплательщиков края, Дума г. Владивостока, Технохолдинг Sumotori, компании «Роял-Маркет», «Дальприбор», «Билетур» и другие. Также на заседании были отмечены постоянные партнёры Бизнес-Клуба «Диалоги»: ООО «Джей Рус», ГК «Славда», ООО «Грейс», Академия Фотографии.

Единодушное мнение всех участников Клуба – «Диалогам» быть и в наступившем, 2012 году. Его заседания – своеобразная площадка для дискуссий бизнесменов с депутатами и чиновниками и совместного поиска путей решения проблем, стоящих перед развитием бизнеса и дальневосточной территории.

«Дальневосточный капитал».