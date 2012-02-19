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«Диалоги» приморских бизнесменов продолжаются
Новогоднее, 60-е заседание Бизнес-Клуба «Диалоги» прошло в теплой дружественной обстановке в ресторане «Порт Роял».
С Новым годом владельцев и топ-менеджеров дальневосточного бизнеса поздравили: Клуб крупнейших налогоплательщиков края, Дума г. Владивостока, Технохолдинг Sumotori, компании «Роял-Маркет», «Дальприбор», «Билетур» и другие. Также на заседании были отмечены постоянные партнёры Бизнес-Клуба «Диалоги»: ООО «Джей Рус», ГК «Славда», ООО «Грейс», Академия Фотографии.
Единодушное мнение всех участников Клуба – «Диалогам» быть и в наступившем, 2012 году. Его заседания – своеобразная площадка для дискуссий бизнесменов с депутатами и чиновниками и совместного поиска путей решения проблем, стоящих перед развитием бизнеса и дальневосточной территории.
«Дальневосточный капитал».
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