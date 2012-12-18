Аэропорт Владивостока планирует открыть рейсы в Шанхай, Канаду и на Чеджу

ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) c реализацией проекта «Открытое небо» рассчитывает привлечь во Владивосток новых иностранных авиаперевозчиков. В ближайшей перспективе - открытие рейсов в Шанхай (Китай), на остров Чеджу (Южная Корея) и, возможно, в Канаду.

Как сообщил в ходе интернет-конференции генеральный директор ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) Максим ЧЕТВЕРИКОВ, в настоящее время активно развивается корейское направление. В связи со снятием ограничений по 3-й и 4-й свободе воздуха на полеты между Россией и Южной Кореей ведется работа с иностранными авиаперевозчиками по открытию маршрутов в Чеджу и Янъян. Ожидается развитие на японском направлении: увеличение частоты полетов в Токио и открытие маршрутов в другие пункты страны. В перспективе - расширение географии полетов в страны АТР, СНГ, США. Обсуждается возможность открытия полетов в Канаду.

Досье "ЗР"

Общее право на осуществление коммерческой дея­тельности в международном воздушном транспорте делится на соответствующие категории, име­нуемые «свободы воздуха» - термин, впервые упот­ребленный в Чикагском соглашении о международном воздушном транспорте 1944 года. Всего их семь. Третья и четвертая свободы воздуха обеспечивают выполнение авиаперевозок пассажиров, грузов и почты между странами-партнерами по соглашению о воздушном сообщении (из государства регистрации воздушного судна на территорию иностранного государства и, соответственно, в обратном направлении).

Максим Четвериков отмечает, что процесс открытия новых маршрутов и привлечения новых авиакомпаний очень сложный и требует особого внимания, подхода и времени.

«Это связано с тем, что авиакомпании тщательно исследуют рынок - оценивают экономическую обоснованность нового маршрута, перспективность и эффективность работы в этом направлении. Также очень важный и длительный процесс - это получение разрешения властей. Ну, и последний фактор - это продажа билетов. В настоящее время мы ведем переговоры с китайскими авиаперевозчиками, нам интересно это сотрудничество. И уже в 2013 году планируем открытие рейса на Шанхай. Что касается рейса на Гуанчжоу - открытие данного направления также обсуждается с перевозчиками, но поскольку спрос на это направление небольшой, в ближайшей перспективе открытие прямого рейса маловероятно. В настоящий момент существует возможность полетов в Гуанчжоу транзитом через Пекин, а с открытием сообщения с Шанхаем - и транзитом через Шанхай», - сказал гендиректор МАВ.

А вот авиакомпания «ЮТэйр» (входит в группу «ЮТэйр») перенесла открытие ежедневных рейсов Москва - Владивосток - Москва ориентировочно на март 2013 года.

Первоначально авиакомпания планировала открыть ежедневные рейсы Москва (аэропорт Внуково) - Владивосток - Москва с июня 2012 года.

«По нашей информации, для выполнения полетов по этому маршруту перевозчик планировал приобретение воздушных судов типа Boeing-767. Приобретение воздушных судов и их запуск в эксплуатацию - достаточно непростой и продолжительный процесс, который потребовал от авиакомпании переноса сроков начала полетов во Владивосток. Насколько нам известно, первые Boeing-767 у авиакомпании появились в августе 2012 года. Но открытие рейсов, которое планировалось уже на ноябрь, снова было отложено, так как зимний период с точки зрения развития бизнеса менее привлекателен для перевозчиков. В настоящий момент открытие рейсов планируется на март 2013 года», - пояснил Максим Четвериков.

Гендиректор также отметил, что аэропорт пытается решить проблему частных таксистов-«бомбил». Ситуация характерна для многих аэропортов и связана с тем, что ограничить доступ таксистов в аэровокзал практически невозможно.

«Мы обращались в ГИБДД, полицию. Но какие-либо меры воздействия могут быть приняты лишь в том случае, если от пассажира поступило заявление по поводу нарушения его прав представителем таксомоторной компании. Кроме того, все таксисты имеют лицензии на осуществление своей деятельности. Для решения вопроса мы обратились к руководителю ЛОП, и он провел встречу с таксистами, в ходе которой обозначил возможность их задержания на 2-3 часа для установления личности в случае, если жалобы от пассажиров будут продолжаться. Совместно с официальным перевозчиком аэропорта разработан ряд мероприятий, которые также должны способствовать устранению неудобств пассажиров. В частности, принято решение об изменении места стоянки официального такси, часть машин будет находиться вдоль 50-метровой зоны безопасности у терминала. Для того чтобы пассажирам четче обозначить возможность выбора услуг такси, на выходах из зон получения багажа официальному перевозчику разрешено поставить одетого в форму промоутера, который должен будет сопровождать клиента к диспетчерской стойке официального такси. Мы рассчитываем, что контраст в предложении услуги будет очевидным и неудобства пассажиров минимизируются. В аэровокзале возобновлено объявление о небезопасности использования услуг нелегальных перевозчиков. То есть мы не опускаем руки и пытаемся решить эту проблему всеми законными методами», - поясняет Максим Чевтвериков.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.