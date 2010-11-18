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Во Владивостоке покажут новые решения Intel для бизнеса
26 ноября в гостинице «Версаль» компания «Навиком» проводит бесплатный семинар для предприятий малого и среднего бизнеса по обновлениям продуктовой линейки Intel на 2011 г. К участию приглашаются заинтересованные руководители IT-служб предприятий и организаций Приморского края.
В программе семинара будет проведен обзор новых настольных решений на 2011 г. на платформе Intel, в том числе Small Form Factor. Отдельно специалисты «Навиком» расскажут о том, как работает технология удаленного управления Intel vPro. Не останутся в стороне и серверные решения: будут рассмотрены текущие линейки серверов Intel и продемонстрированы преимущества Intel Modular Server как решения «с запасом». В заключение будет произведена демонстрация возможностей виртуальных машин Microsoft Windows Server 2008 R2 with Hyper-V и System Center Virtual Machine Manager с рассказом об их назначении и принципах работы. Заявки на регистрацию участников принимаются на корпоративном сайте компании «Навиком» (www.navi.com.ru) или по телефону (4232) 32-06-38 (4232) 32-06-38
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