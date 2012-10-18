Cпециально созданная комиссия ОАО «МАВ» проверила готовность аэропорта Владивосток к зиме

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября, ZRPRESS. Мощности деайсера достаточно, чтобы обеспечить бесперебойную работу аэропорта Владивостока зимой вне зависимости от метеоусловий.

В аэропорту Владивостока завершена комплексная подготовка служб к работе в осенне-зимний период (ОЗП). В ней были задействованы все ключевые подразделения производственного комплекса.

Для подготовки предприятия к осенне-зимнему периоду был составлен общий план, в котором было предусмотрено проведение мероприятий каждой службой аэропорта. С персоналом основных служб, занятых в производственном процессе проведен необходимый инструктаж об особенностях работы в зимний период, комиссией приняты зачеты. Службами аэропорта проведено сезонное обслуживание транспорта и средств механизации, проверено состояние и эксплуатационная готовность всей аэродромной спецтехники. Заготовлено необходимое количество реагентов для обработки искусственных покрытий аэродрома.

Особое внимание при подготовке к осенне-зимнему периоду было уделено проверке техники, предотвращающей обледенение воздушных судов. С этой целью аэропорт Владивостока имеет в наличии и эксплуатирует деайсер (машину для противообледенительной обработки воздушных судов). Благодаря широкому диапазону распыления химической жидкости, за 6-9 минут борт воздушного судна подготавливается к вылету. Этого времени достаточно, чтобы обеспечить бесперебойную работу аэропорта Владивостока предстоящей зимой вне зависимости от метеоусловий.

- Подготовка всех авиационных предприятий к ОЗП находится на контроле со стороны всех ведомств, включая руководство страны, Росавиации, Ространснадзора, - комментирует начальник инспекции по безопасности полетов Александр Абеленцев. - Нашим предприятием проведена своевременная и качественная подготовка к этому периоду.

Сроки и качество всех видов подготовки к ОЗП контролировала специально созданная комиссия ОАО «МАВ». В ходе проверки было установлено, что подготовка персонала служб обеспечения полетов, объектов аэродромного комплекса, технических средств обеспечения полетов, спецтехники, зданий и сооружений выполнена в установленные сроки и соответствует предъявляемым к ним требованиям. ОАО «МАВ» готов к работе в условиях осенне-зимнего периода 2012-2013 годов, сообщает Департамент корпоративных коммуникаций ОАО «Международный аэропорт Владивосток».

Досье: ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (ОАО «МАВ») - занимает одну из лидирующих позиций по объему пассажиропотока среди дальневосточных аэропортов. В 2011 году количество обслуженных аэропортом пассажиров впервые составило 1 млн 457 тыс. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает более 30 направлений, полеты по которым совершают ведущие российские и азиатские авиакомпании. Аэропорт имеет допуск на прием всех типов воздушных судов и категорию II ИКАО. Уровень комфортности нового терминала соответствует стандарту «С» IATA. В период с 2009 по 2012 год в рамках подготовки Владивостока к приему саммита АТЭС в аэропорту проведена масштабная реконструкция. Основным акционером ОАО «МАВ» является ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» (управляет 52,2 % акций Общества).