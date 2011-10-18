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Власти Владивостока поддержат малый бизнес деньгами

18 Октября 2011, 15:50 | Владивосток

Представители малого и среднего бизнеса Владивостока могут получить весомые субсидии. Поддержка оказывается в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке на 2009-2012 годы».

По инициативе главы города Игоря ПУШКАРЕВА в программе предусмотрены различные виды финансовой поддержки, причем с 1 сентября 2011 года появились дополнительные виды субсидий.

Представители малого и среднего бизнеса могут рассчитывать на такие виды финансовой поддержки, как возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам; подключение к коммунальной инфраструктуре; проведение работ в области энергосбережения; уплата за аренду недвижимости; производство инновационных товаров и услуг или внедрение технологических инноваций; сертификация продукции; регистрация юридического лица и другие.

Как сообщили в управлении экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока, на текущий год на реализацию программы в бюджете города предусмотрено 12 млн 682 тыс. рублей. Сегодня во Владивостоке работает более 15 тысяч предприятий малого бизнеса, более 18 тысяч индивидуальных предпринимателей и 95 средних предприятий.

Прием документов осуществляется с 1 по 15 число каждого месяца. Вся информация - на сайте www.vlc.ru. По всем возникающим вопросам можно обращаться в отдел развития малого и среднего предпринимательства (ежедневно с 9:00 до 18:00, понедельник-пятница), по адресу: ул. Прапорщика Комарова, д.29, тел.: 2-614-360, 2-614-361, e-mail: smallbusiness@vlc.ru.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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