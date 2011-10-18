www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.4 р. 100 JPY: 58.68 р.
EUR: 76.21 р. 10 CNY: 95.88 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Южнокорейские компании презентовали свой потенциал во Владивостоке

18 Октября 2011, 01:20 | Владивосток

17 октября во Владивостоке состоялась презентация инвестиционных возможностей корейских компаний в области разработки энергоресурсов и строительства.

С корейской стороны в мероприятия приняли участие представители государственных корпораций КОГАЗ, Корейская государственная нефтяная корпорация (KNOC), КОТРА и частных компаний (Ассоциация корейских строительных компаний, осуществляющих строительство за рубежом, ICAK), POSCO, Пхунлим Индастриз Ко., Лтд. и др.), а также представители министерства иностранных дел и торговли Республики Корея и Генерального консульства Республики Корея в г.Владивостоке.

«Россия и Республика Корея являются стратегическими партнерами, и на территории Дальнего Востока возможно успешно развивать взаимовыгодное сотрудничество в разных областях, - сообщил в ходе презентации глава делегации, директор департамента министерства иностранных дел и торговли Республики Корея ПАК Хен Кун. – В первую очередь, это транспорт и логистика, расширение инфраструктуры, в том числе портовой, развитие совместных проектов в энергетике, судостроении и автомобилестроении, развитие сельского хозяйства и т.д. Мы хотели бы представить российской стороне информацию о своих возможностях и о том, в каких областях мы являемся профессионалами. Вторая цель – узнать, какие проекты мы можем реализовать совместными усилиями. Также мы хотим увидеть собственными глазами, что собой представляет экономический потенциал российского Дальнего Востока. После того как мы выясним возможные области применения совместных усилий, можно приступать к реализации перспективных проектов».

Автор: Олег Клименко
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru