Южнокорейские компании презентовали свой потенциал во Владивостоке

17 октября во Владивостоке состоялась презентация инвестиционных возможностей корейских компаний в области разработки энергоресурсов и строительства.

С корейской стороны в мероприятия приняли участие представители государственных корпораций КОГАЗ, Корейская государственная нефтяная корпорация (KNOC), КОТРА и частных компаний (Ассоциация корейских строительных компаний, осуществляющих строительство за рубежом, ICAK), POSCO, Пхунлим Индастриз Ко., Лтд. и др.), а также представители министерства иностранных дел и торговли Республики Корея и Генерального консульства Республики Корея в г.Владивостоке.

«Россия и Республика Корея являются стратегическими партнерами, и на территории Дальнего Востока возможно успешно развивать взаимовыгодное сотрудничество в разных областях, - сообщил в ходе презентации глава делегации, директор департамента министерства иностранных дел и торговли Республики Корея ПАК Хен Кун. – В первую очередь, это транспорт и логистика, расширение инфраструктуры, в том числе портовой, развитие совместных проектов в энергетике, судостроении и автомобилестроении, развитие сельского хозяйства и т.д. Мы хотели бы представить российской стороне информацию о своих возможностях и о том, в каких областях мы являемся профессионалами. Вторая цель – узнать, какие проекты мы можем реализовать совместными усилиями. Также мы хотим увидеть собственными глазами, что собой представляет экономический потенциал российского Дальнего Востока. После того как мы выясним возможные области применения совместных усилий, можно приступать к реализации перспективных проектов».